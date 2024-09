Česká pobočka čínské společnosti Huawei, jejíž technologie dosud pohání část tuzemských mobilních sítí nebo některé systémy státní správy, dokázala stabilizovat své finanční výsledky. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) koncem roku 2018 vůči Huawei vydal bezpečnostní varování, které stále platí. To v kombinaci s americkými sankcemi v roce 2021 srazilo tržby pobočky zhruba o polovinu, teď už se čísla dva roky drží. Huawei chce zlepšovat svoji pozici i vstupem do energetiky.

NÚKIB podezírá Huawei z možné spolupráce s Komunistickou stranou Číny, což podnik dlouhodobě odmítá. Firma podle úřadu představuje bezpečnostní riziko. NÚKIB doporučuje, aby se v kritické infrastruktuře čínské technologie nepoužívaly, a aktuálně chystá nový zákon o kyberbezpečnosti, který by mu umožňoval zakázat z jeho pohledu nebezpečné dodavatele. Návrh zákona v létě schválila vláda a teď míří do sněmovny. Pokud by NÚKIB přistoupil k zákazu Huawei, dopad na byznys společnosti by byl zřejmě obrovský.

Potíže na všech frontách

Spojené státy vyrazily proti Huawei kvůli bezpečnostním rizikům už v roce 2020. Uvalené sankce společnost odstavily od dodávek moderních čipů, jejich výroby nebo přístupu jejích telefonů ke službám Googlu. Na firmu to tvrdě dopadlo a začala hledat cesty k větší soběstačnosti.

V Česku byl masivní sešup vidět v roce 2021, kdy se tržby Huawei propadly ze šesti na 3,4 miliardy korun. Podle informací e15 na to měl největší vliv propad byznysu s chytrými telefony. Společnost se do té doby prala se Samsungem o post lokální i světové jedničky. Nemožnost používat služby Googlu ale z telefonů Huawei na Západě učinila v podstatě neprodejné zboží.