Izraelský partner Škody Auto zavřel showroomy | e15.cz

Dramatická situace v Izraeli po útoku palestinských teroristů a vyhlášení válečného stavu v zemi ochromuje byznys českých firem. Pravděpodobně nejcitelněji dopadá na největšího tuzemského exportéra do blízkovýchodního státu, jímž je Škoda Auto. Podle informací e15 izraelský partner mladoboleslavské automobilky, kterým je společnost Champion Motors, zavřel všechny showroomy.

„Prodeje neběží, respektují se vládní nařízení. Situace je velmi dynamická, neustále se mění,“ řekl pod podmínkou anonymity pracovník, který je ve spojení s vedením Champion Motors.

Oficiálně se Škoda Auta nechce k těmto informacím vyjadřovat. „Nemáme v regionu žádné zaměstnance, nikdo tam nebyl ani na služební cestě. S izraelskými obchodními partnery a jejich zaměstnanci jsme v úzkém kontaktu,“ uvedl mluvčí podniku pro mezinárodní trhy Pavel Jína.

Koncern Volkswagen a Škoda Auto přijaly podle Jíny zprávu o útocích na Izrael s velkým šokem a zděšením. „Odsuzujeme únosy a braní rukojmí civilistů, zejména dětí a žen. Velmi doufáme v rychlé ukončení bojů a trvalé uklidnění situace,“ dodal.

Mladoboleslavská firma dlouhodobě obsazuje čtvrtou příčku na izraelském trhu s automobily, zároveň je tam nejsilnější evropskou značkou. Slaví úspěchy zejména mezi fleetovými vozy, auta s logem okřídleného šípu kupuje řada firem, například banky, obchodní nebo telekomunikační společnosti. České vozy využívají také izraelská ministerstva, armáda, policie a další státní orgány. Škodovky jsou v Tel Avivu a dalších městech často k vidění také jako vozidla taxislužby.

Podle Česko-izraelské smíšené obchodní komory prodala Škoda Auto v letech 1991 až 2021 do Izraele téměř 300 tisíc vozů. Jen loni jich bylo 19 460, meziročně o sedm procent více. Klíčovým spolupracovníkem automobilky je právě Champion Motors, který je místním dovozcem a zároveň zajišťuje prodej koncovým zákazníkům.

Ředitel komory Ondřej Bočkay odhaduje, že válečná situace, tedy boje izraelské armády a dalších složek s Hamásem, se vzájemného obchodu České republiky a Izraele negativně dotknou. „Chystá se pozemní operace do Pásma Gazy. Bude to delší,“ míní Bočkay.

V posledních dnech se ruší byznysové schůzky, cestování podnikatelů je s ohledem na bezpečnost komplikované. „Ostatně Izraelci nebudou mít teď příliš zájem se s námi potkávat, mají úplně jiné starosti. Nejprve se musejí vzpamatovat z šoku. Jsou zvyklí na konflikty, ale ten současný je úplně jiného druhu,“ podotkl Bočkay.

Obchodní výměna mezi ČR a Izraelem se v posledních letech zvyšuje, vedle Škody Auto se daří firmám, jako je především Linet, Juta, ETD Transformátory, Lasvit, Emco, Rudolf Jelínek nebo Meopta a Tatra Trucks. Tuzemské podniky v loňském roce vyvezly do blízkovýchodního státu, který je pro Česko jedním z pěti nejvýznamnějších obchodních partnerů mimo Evropu, zboží za 27 miliard korun. Dovoz z Izraele do tuzemska činil 8,2 miliardy.

Vysoce pozitivní obchodní bilance ve prospěch ČR vypovídá o tom, že se čeští exportéři umí prosadit na izraelském náročném trhu. Do země vyvezou o polovinu více zboží než například do Indie a několikanásobně více než do Kanady či Brazílie.

Izrael je považován za zemi startupů a patří k vědeckým a technologickým velmocem. Tamní podniky a instituce úzce spolupracují s českými výzkumnými centry, jako je Biocev, Mendelova univerzita nebo Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.