Zahraniční banky a firmy zavírají pobočky v Izraeli. FedEx nedodává | e15.cz

Neočekávaný sobotní útok radikální islamistické skupiny Hamás na Izrael uvrhl mnoho tamních firem do nejistoty. Ve stínu pokračujících odvetných akcí raději zavírají zahraniční firmy v Izraeli dočasně své pobočky a obchody a zaměstnancům nařídily práci z domova. Týká se to nejen aerolinek, ale i bank, technologických firem, prodejců oblečení nebo kurýrů, informuje agentura Reuters .

Už o víkendu rozhodla řada evropských, asijských i amerických aerolinek o zrušení letů do Tel Avivu a z něj. Některé státy proto zvažují repatriační lety, například Polsko vyslalo vojenské letadlo pro své občany i další obyvatele Evropské unie. Válka zasáhla také itineráře několika výletních lodí, které se rozhodly zástavku v Izraeli raději vynechat. Izraelská letecká společnost El Al naopak posiluje lety, aby dopravila izraelské rezervisty v rámci rozsáhlé mobilizace zpět do vlasti.

Mnoho zaměstnanců zahraničních firem nyní pracuje z domova. Své pobočky uzavřely například veliké banky jako JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Bank od America nebo Morgan Stanley. Podobně postupovaly i místní firmy, doma jsou nejen pracující, ale i jejich děti, neboť se zavřely školy.

Byť by asi málokdo měl v této situaci potřebu chodit po nákupech, v Izraeli se dočasně uzavřely obchody s oblečením a dalším zbožím. Své prodejny uzavřel například švédský řetězec s módou H&M. Podobně postupovala španělská společnost Inditext, která vlastní obchody Zara, Pull & Bear nebo Bershka a která má v Izraeli 84 svých poboček.

Otevřeny zůstávají hlavně supermarkety a lékárny, stejně jako továrny a zemědělské a výrobní závody, které jim dodávají základní zboží. Místní média nicméně informují o tom, že se lidé předzásobují a v mnoha supermarketech tak čekají na zákazníky prázdné regály. Hrozí nedostatek brambor a další zeleniny, která se pěstuje na jihu země, kde nyní probíhají boje.

Ač by si leckdo mohl vzpomenout na situaci za covidu, ne ve všem to platí – své služby přerušují i někteří kurýři a další dopravci. Například globální logistická firma FedEx pozastavila veškeré doručování v Izraeli. Logistiku narušilo také zavření přístavu v Aškelonu, protože se nachází v dosahu raket z Pásma Gazy. Nadále ovšem funguje klíčový přístav v Haifě na severu země, který v privatizaci letos koupila za více než miliardu dolarů indická společnost Adani Ports.

Narušení klíčové infrastruktury se týká i energetiky. Kvůli obavám z útoku musela americká společnost Chevron pozastavit těžbu zemního plynu na poli Tamar u jižního pobřeží země. Izraelská vláda nyní hledá alternativy, kterými by výpadek nahradila. Největší izraelské podmořské plynové pole Leviathan je nadále v normálním provozu.

Zřejmě na několik měsíců dopředu dojde také ke zrušení mnoha velkých akcí, konferencí či veletrhů. Například technologická společnost Nvidia, která vyrábí počítačové čipy, již zrušila summit o umělé inteligenci, který se měl konat příští týden v Tel Avivu.

V Izraeli zavřela řada firem své prodejny.Autor: Profimedia.cz

Někteří odborníci varují, že znovu rozvířený konflikt a politická nestabilita v zemi může mít dopad na dlouho budovanou roli Izraele jako technologického a startupového centra. Jedná se v zemi o nejrychleji rostoucí sektor, který má silný vliv na ekonomiku země a zaměstnanost v Izraeli. Největší zaměstnavatel a exportér v Izraeli, americká technologická společnost Intel Corp. nechtěla uvést, zda může být ohrožena dodávka čipů do celého světa.

Reuters upozorňuje, že mezi 300 tisíci rezervisty, které vláda povolává do boje, je mnoho pracovníků právě z technologického sektoru. „Připravujeme se na to, že to bude nějakou chvíli trvat,“ řekl Noam Schwartz, zakladatel technologické firmy ActiveFence, která má sídlo v New Yorku a Tel Avivu. Schwartz očekává, že se bude muset vrátit do vlasti a nastoupit k obraně země. „Máme dostatek zaměstnanců po celém světě, kteří zákazníky obslouží,“ dodal.