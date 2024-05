V úterý Evropská komise oznámila, že Česku uděluje povolení pro veřejnou finanční podporu na výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech . Ve stejný den podal nabídku i druhý uchazeč v tendru, francouzská EdF, korejská KHNP svou závaznou nabídku poslala už v pondělí. Nyní se rozběhne hodnocení obou nabídek, které by mělo nejpozději v červenci vyústit v konečné rozhodnutí vlády o vítězi. O něm bude rozhodovat především cena. Smlouvu s vybraným kandidátem by měla podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely podepsat společnost Elektrárna Dukovany II, dcera polostátního ČEZ.

„Neskrývám, že pro nás bude rozhodující cena za megawatthodinu, která z nabídky vzejde. Bude to jeden ze základních parametrů pro stanovení ceny pro smlouvu o výkupu a mechanismu vzájemného vyrovnávání, takzvaný contract for difference,” řekl ministr Síkela v rozhovoru pro e15 a Hospodářské noviny během své návštěvy v USA.

Součástí smlouvy s vítězem tendru však podle Síkely nebude ostře sledovaný podíl českých dodavatelů na výstavbě nových jaderných bloků. „Ze smlouvy ale bude mnoho patrno. Bude tam prováděcí dokumentace a tak dále. Budeme trvat na tom, co jsme řekli: chceme co nejrozsáhlejší uplatnění českého průmyslu v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci,” zdůraznil ministr průmyslu a obchodu.

Nabídky podané korejskou KHNP a francouzskou EdF začne posuzovat ČEZ. V elektronicky zaslaných materiálech obě společnosti předložily své návrhy stavby až čtyř reaktorů, dvou v Dukovanech a dalších dvou v Temelíně.

„Nyní provedeme vyhodnocení nabídek a podle smlouvy se státem předáme hodnotící zprávu ministerstvu průmyslu a obchodu, potažmo vládě ČR k finálnímu schválení," popsal člen představenstva a ředitel divize Nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač. Vláda dostane zprávu v červnu, rozhodnutí se očekává v červenci. ČEZ předpokládá, že smlouvy s vítězem budou finalizovány během tohoto roku a připraveny k podpisu do konce března roku příštího.

Smlouvu bude uzavírat společnost Elektrárna Dukovany II, stoprocentní dceřiná společnost ČEZ. Vláda pak jednak zajistí provozovateli financování na dobu výstavby a převezme také rizika, která mohou na straně státu případně nastat. To je například zpoždění kvůli chybějícím povolením nebo nedostavěné infrastruktury okolo stavby.

„Je to také smlouva o výkupu elektřiny, kde se zavazujeme po dobu čtyřiceti let odebírat elektřinu za stanovenou cenu s tím, že pokud cena na trhu bude nižší než stanovená, stát ji bude dorovnávat,” uvádí další vládní roli Síkela a upřesňuje: „Má na to různé mechanismy, například úpravu ceny nebo jednorázovou dotaci. Pokud bude cena vyšší, na základě dohody o vyrovnávání bude stát dostávat peníze od provozovatele jaderného zdroje. Tyto prostředky pak může například použít na snižování regulované složky ceny elektřiny.” Vláda pro stavbu počítá s poskytnutím státní půjčky formou návratné finanční výpomoci.

Analytici hodnotí povolení veřejné podpory i předání nabídek obou uchazečů jako pozitivní posun v tendru. Apelují však na rychlé vyjasnění financování celého projektu. A někteří varují, že stavba bude výrazně dražší než současné odhady. „Včetně financování čekám náklady na jeden blok spíše 400 miliard korun," uvedl analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. Podle dřívějších prohlášení vlády i ČEZ má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020.

„Bruselem schválená podpora investice do jaderné elektrárny, jak ji dojednali politici, není nic jiného než otevření gigantického ,bianco šeku' na účet daňového poplatníka České republiky. Tam není nic objevného. Fakticky vládní kapitulace. Velkým výhercem v dlouhodobém horizontu je 30 procent menšinových akcionářů ČEZ,” poznamenal na síti X minoritní akcionář energetického gigantu a analytik J&T Michal Šnobr.

Premiér Petr Fiala i ministr průmyslu a obchodu Síkela veřejně deklarují, že se jedná o patrně nejvýznamnější investici v dějinách Česka. „Už jsem u pár velkých transakcí v životě seděl, tak to pro mě není úplně nové. Samozřejmě si uvědomuji dimenzi největší investice v dějinách České republiky, včetně její důležitosti pro budoucnost české ekonomiky i energetiky. O to bude důležitější vyjednat dobrou smlouvu se silnou ochranou českých zájmů z titulu záruk za finální cenu i uvedení reaktoru do horkého provozu a také případné náhrady, kdyby došlo k prodlení ze strany státu či investora,” řekl Síkela.

Podle něj by měla ještě Fialova vláda rozhodnout a podepsat i smlouvu o výstavbě druhého reaktoru v Dukovanech. Zbývající dva nové zdroje, které by měly stát v Temelíně, zřejmě bude řešit až vláda, která vzejde z voleb v příštím roce.