Jágr představil novou značku JJ68. Bude prodávat výrobky z konopí | E15.cz

„Jako sportovec máš věci, které tě zbržďují během kariéry. A tím největším je bolest. Asi před třemi roky jsem přišel na to, co proti ní funguje úplně stoprocentně. A když to pomáhá mně, nevidím důvod, proč to nemůže pomoci jiným,“ vysvětlil Jágr motivaci vzniku značky.

Produkty jsou určené profesionálním i rekreačním sportovcům, a část z nich se dokonce zaměří na domácí mazlíčky. Obsahují kanabidiol (CBD) neboli nepsychoaktivní kanabinoid obsažený v rostlině konopí seté. Hokejistova firma je bude prodávat prostřednictvím e-shopu. Kolik peněz Jágr do značky investoval a jaké s ní má konkrétní ambice, neuvedl. Naznačil však, že hledá investory, kteří mu pomohou posunout jeho záměr dále.

E-shop Jj68byjagr.com, který Jágrovy kosmetické produkty nabízí, provozuje firma Jágr Team. Tu podle obchodního rejstříku vlastní Jágrova matka Anna. Jako jednatelka ve společnosti figuruje ještě hokejistova sestra Jitka Jágrová.

Není to poprvé, co se Jágr pouští do soukromého podnikání. Od roku 2011 je majitelem hokejového klubu Rytíři Kladno, v němž zároveň působí jako aktivní hráč. Loni vystřídal svého otce na pozici místopředsedy představenstva ve stavební firmě Energie, která podle serveru Aktuálně.cz čelí obžalobě ze zmanipulování stamilionové zakázky na zámku v Lánech, tedy v letním sídle prezidenta republiky. Podnik dlouhodobě popírá, že by se dopustil čehokoli nezákonného. Jágr na to reagoval slovy, že vedení společnosti věří.

Jaromíra Jágra proslavilo také účinkování v reklamách na nejrůznější značky: Video se připravuje ...

Tenký byznysový led

Jágrovým spoluhráčům ze zlatého olympijského týmu se v minulosti v podnikatelských aktivitách nedařilo. Brankář Dominik Hašek zkoušel uspět s vlastní značkou sportovního oblečení. Ta ale v roce 2008 skončila kvůli špatným hospodářským výsledkům a zatím neprosperuje ani jeho další projekt, společnost DM Life vyrábějící energetické nápoje Smarty.

Ještě hůře dopadl bývalý gólman Roman Čechmánek, jenž po skončení hráčské kariéry obchodoval s vínem, nemovitostmi a v roce 2013 si ve Zlíně otevřel minipivovar. Jeho firma však už po roce zamířila do konkurzu, a Čechmánek dokonce později čelil obžalobě z podvodu se škodou přesahující patnáct milionů korun. Soudní řízení s někdejším hokejistou nadále pokračuje a Čechmánkovi v něm hrozí až desetileté vězení.

Najdou se však i světlé výjimky. Například bývalý hokejový obránce a další „zlatý hoch“ z Nagana Richard Šmehlík už několik let ve Spojených státech úspěšně provozuje hotel pro psy.