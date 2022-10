Jágr připustil konec kariéry. Věnovat se bude byznysu | E15.cz

Jágr prohlásil, že k návratu postrádá motivaci, chuť i čas, neboť je zaneprázdněný péčí o chod extraligových Rytířů. Situaci by ale mohla změnit akce Winter Classic se zápasy pod širým nebem. V tomto případě připustil, že by se na ledě jako hráč mohl objevit. Podle svých slov se však v současné době nepovažuje tolik za hráče či kouče, ale za majitele hokejového Kladna. „Jsem hlavně majitel, což je něco jiného než být trenérem. Asi máme tu strukturu jinou než jiné týmy, ale každý se určitým způsobem snaží pomoci,“ řekl Jágr.

Jágr se také snaží již poněkolikáté prosadit ve světě byznysu. Letos v květnu představil svou novou značku JJ68. Jedná se o produkty z konopných semínek, konkrétně regenerační krémy, oleje, nanonáplasti a potravinové doplňky. Název značky vznikl spojením hokejistova monogramu s číslem jeho dresu.

„Jako sportovec máš věci, které tě zbržďují během kariéry. A tím největším je bolest. Asi před třemi roky jsem přišel na to, co proti ní funguje úplně stoprocentně. A když to pomáhá mně, nevidím důvod, proč to nemůže pomoci jiným,“ vysvětlil Jágr motivaci vzniku značky.

Produkty jsou určené profesionálním i rekreačním sportovcům, a část z nich se dokonce zaměří na domácí mazlíčky. Obsahují kanabidiol (CBD) neboli nepsychoaktivní kanabinoid obsažený v rostlině konopí seté. Hokejistova firma je bude prodávat prostřednictvím e-shopu. Kolik peněz Jágr do značky investoval a jaké s ní má konkrétní ambice, neuvedl. Naznačil však, že hledá investory, kteří mu pomohou posunout jeho záměr dále.

Není to poprvé, co se Jágr pouští do soukromého podnikání. Od roku 2011 je majitelem hokejového klubu Rytíři Kladno, v němž zároveň působí jako aktivní hráč. Loni vystřídal svého otce na pozici místopředsedy představenstva ve stavební firmě Energie, která podle serveru Aktuálně.cz čelí obžalobě ze zmanipulování stamilionové zakázky na zámku v Lánech, tedy v letním sídle prezidenta republiky. Podnik dlouhodobě popírá, že by se dopustil čehokoli nezákonného. Jágr na to reagoval slovy, že vedení společnosti věří.

