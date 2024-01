První část kupní ceny za 75 čerpacích stanic Robin Oil byla podle zprávy o finanční asistenci vložené do sbírky listin splatná do konce ledna a je hrazená z vlastních zdrojů Čepra, nikoliv z prostředků jediného akcionáře společnosti, ministerstva financí. Čepro evidovalo v nerozděleném zisku podle účetní závěrky ke konci předminulého roku 1,36 miliardy korun. Loni v prosinci pak jediný akcionář Čepra, ministerstvo financí, revokovalo předchozí rozhodnutí o dividendě a valnou většinu zisku za rok 2022 ve výši 1,57 miliardy přidalo k nerozdělenému zisku z minulých let. Do státního rozpočtu tak Čepro na dividendě nakonec neodvede nic. Podepsán pod rozhodnutím je ministr financí Zbyněk Stanjura.

„Jedná se o obchodní rozhodnutí, které bude samozřejmě financováno samotnou akciovou společností Čepro. Smluvní strany se dohodly, že nebudou cenu za nákup sítě Robin Oil sdělovat,” uvedl k celé záležitosti Stefan Fous z tiskového odboru ministerstva financí.

Státní firma si musí půjčit od Robin Oilu

Nerozdělený zisk Čepra, který bude pravděpodobně použit na část platby za Robin Oil, dohromady čítá více než 2,9 miliardy korun. Jenže ani tato celá suma na zaplacení kupní ceny za Zoubkovy čerpací stanice nestačí. Státní firma si tak musí půjčit. A to právě od Robin Oilu.

Druhá část kupní ceny za Robin Oil je splatná první únorový týden a třetí část má státem vlastněná společnost zaplatit Zoubkovi do 30. září letošního roku. Smlouva o úvěru pak zajišťuje státu finance na částečné zaplacení druhé části kupní ceny a financování třetí splátky. Celkem jde o dvě miliardy korun. Zbývající částku druhé části kupní ceny státní Čepro bude financovat dalším úvěrem, tentokrát od České spořitelny. Robin Oil evidoval podle poslední závěrky za rok 2022 téměř 1,6 miliardy korun na běžných a spořicích účtech.

„Součástí celkové kupní ceny za Robin Oil je velká část hotovosti na účtech. Je třeba také dodat, že Robin Oil je prakticky bez dluhu,” uvedl e15 zdroj blízký transakci. „Důvodem, proč si Robin Oil nechával tolik hotovost na účtech, může být úleva na daních. V případě splnění takzvaného časového testu při prodeji obchodní společnosti se její vlastník vyhne daňové povinnosti, zatímco z dividendy by musel platit 15procentní daň,” doplnil další zdroj z velké účetní firmy. Podle šéfa Čepra Jana Duspěvy byla kupní cena už na začátku akvizičního procesu stanovena „dvěma nezávislými znaleckými posudky a ověřena několika metodami dvou nezávislých účetních autorit”.

Pokud by Čepro síť Robin Oilu nekoupilo, zřejmě by podle informací z trhu riskovalo, že přijde o významného zákazníka. Naopak od spojení Čeprem ovládané sítě čerpacích stanic EuroOil s Robin Oilem si vedení státem vlastněné společnosti slibuje navýšení marží. Roli při koupi Robin Oilu podle informací e15 hrály také pozemky pod pumpami, které Robin Oil vlastní. Čepro na nich může začít v příštích letech budovat nabíjecí stanice pro elektromobily, a dohnat tak infrastrukturní deficit Česka v této oblasti.

Prodej sítě čerpacích stanic Robin Oil udělá z jejich dosavadního vlastníka Jiřího Zoubka miliardáře. Šestašedesátiletý podnikatel začínal v 90. letech jako obchodník s autodíly a palivy. Se státem podnikal dlouhodobě. Nejdříve dodával naftu Českým drahám a pak dlouho odebíral palivo do svých benzínek právě od Čepra. Letos se díky obchodu se státem vlastněným Čeprem téměř jistě dostane do žebříčku 100 nejbohatších Čechů.