Jednání o zaměstnaneckých akciích se zasekla, ministerstvo nechce další daňovou výjimku | e15.cz

Je to jedna z vládních priorit, jejíž návrh měl být hotov do konce minulého roku. To se ovšem nestalo, změna zákona, která by usnadnila rozdělování zaměstnaneckých akcií například v českých startupech, je v nedohlednu. Důvodem je fakt, že napnutý státní rozpočet už by nezvládl žádnou další daňovou výjimku, strany vládní koalice tak k této změně zatím nepřistoupí.

Lidé ze startupového prostředí už dlouhé roky volají po tom, aby díky změně legislativy bylo možné zaměstnancům za výhodných podmínek nabízet akcie firmy. Ve světě se jedná o běžnou praxi, díky které pracovníci mohou benefitovat na úspěchu firmy. V případě, že dojde například ke vstupu na burzu, mohou posléze své podíly prodat a vrhnout se na své vlastní podnikání.

V Česku to však dosud není možné. „V praxi jsou zaměstnanecké akcie či podíly zaměstnancům poskytovány se slevou oproti aktuální tržní valuaci, avšak rozdíl mezi reálnou a tržní cenou takového podílu či akcie podléhá zdanění a odvodům pojistného pro sociální a zdravotní pojištění,“ vysvětluje právník Tomáš Ditrych z advokátní kanceláře Mavericks „Zaměstnavatelé i zaměstnanci tak musí při nabytí podílu či akcie vynaložit nemalé finanční náklady, ačkoliv zhodnocení takového podílu či akcie je hudbou budoucnosti, a prodej navíc minimálně po dobu několika dalších let není likvidní,“ vysvětluje hlavní problém odborník.

Řešením by tak bylo výrazně snížit daňové zatížení nebo ho kompletně odstranit, jako tomu je například v Lotyšsku nebo v Estonsku, které čeští politici často popisují jako vzor pro digitalizaci a podporu podnikání. To by ovšem znamenalo další daňovou výjimku, což jde proti záměru vlády, která chce výjimky naopak rušit.

Ačkoliv se k tomuto kroku vláda zavázala v programovém prohlášení a je například jedním ze signatářů dokumentu EU Startup Nation Standard, jehož součástí je právě i podpora zaměstnaneckých akcií, jednání o této legislativní změně uvázla na mrtvém bodě. „Již dříve proběhlo několik jednání a za Svaz průmyslu jsme poskytli odborné vstupy a nabídli i další konzultace. Výsledný návrh a konkrétní parametry k dispozici zatím stále nejsou,“ potvrzuje tisková mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Tereza Šebestová.

Právě asociace zastupující 11 tisíc tuzemských firem je jedním z partnerů, se kterými vláda změnu projednává. Zamrznutí jednání potvrzují i další zdroje, se kterými deník E15 hovořil. „Proběhlo několik jednání, kde si rezorty přehazovaly úkoly jako horký brambor, takže se stále nedomluvily a ty úkoly si nikdo zatím nevzal asi úplně za své,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden z nich. „Skončilo to celé stylem ‚My z ministerstva průmyslu a obchodu to podporujeme‘ a ‚My z ministerstva financí si nemůžeme dovolit to podpořit, protože to znamená někde snížit příjem rozpočtu‘,“ popisuje další zdroj.

„Ministerstvo financí je v současnosti v kontaktu se soukromým sektorem a interně analyzuje možná opatření za účelem zatraktivnění vydávání zaměstnaneckých akcií v souladu s programovým prohlášením vlády při maximálním respektování jeho dalších bodů včetně konsolidace veřejných financí a omezování daňových výjimek,“ uvedl na dotaz deníku E15 Stefan Fous z tiskového oddělení ministerstva financí. Vyjádření ministerstva tak naznačuje, že k úplnému osvobození od zdanění zřejmě nedojde. Ministerstvo průmyslu a obchodu odkázalo s dotazem právě na ministerstvo financí.

Oživit jednání by chtěla nová iniciativa #ESOPasap, za kterou stojí investiční skupina Miton a podporují ji nejúspěšnější české startupy a fondy. ESOP je anglická zkratka pro zaměstnanecké akcie, pod pojmem ASAP se zase skrývá akronym As Soon As Possible, tedy volně přeloženo „co nejrychleji to jde“. „Pokud mají startupy přitáhnout špičkové lidi z Česka i zahraničí, potřebují ještě osvícenější přístup státu, mimo jiné právě k ESOPu,“ komentuje potřebu změny Tomáš Matějček, partner investiční skupiny Miton.

Podle iniciativy jsou zaměstnanecké akcie potřeba ze tří důvodů. První z nich je, že ESOP zvyšují motivací pracovníků, což má pozitivní vliv na šanci na úspěch. Dále možnost mít podíl v nově vzniklé a nadějné firmě přitahuje talenty nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Posledním argumentem je, že lidé, kteří zbohatnou díky zaměstnaneckým akciím, své peníze ve velké části případů vracejí zpět do dalších nadějných projektů. Tímto způsobem se úspěch replikuje.