Jste v plánování Čech, Polák, či spíše Rumun? Tři národy přistupují k dovoleným úplně jinak
Typický Čech si, podle průzkumu cestovní kanceláře Join UP, dopřeje dovolenou o délce přes sedm dnů (konkrétně 7,32 dne), zaplatí za ni asi 600 eur a hlavně - pořídí si ji až na poslední chvíli. „Češi jsou sprinteři. Čekají, sledují trh a když uvidí tu správnou nabídku, vystartují po ní,“ vysvětluje ředitelka Join UP Česko Olga Slezáková.
Dalším typickým znakem je podle ní u českého zákazníka hledání ideálního poměru ceny a kvality zájezdu. „Češi jsou spíš mistři efektivity. Nehledají nejlevnější dovolenou, ale nejlepší poměr ceny a kvality. Když produkt dává smysl, utratí klidně víc – jen ne za pozlátko“.
Například Rumuni podle ní utrácejí za dovolené více, v průměru bezmála 800 eur, a to za pobyty kratší než Češi. Na rozdíl od Čechů, kteří dávají přednost pohodlí a plážím, si ale dopřejí ve volnu výlety, poznávání a aktivní program.
Zlatou střední cestou se vydávají podle průzkumu Join UP Poláci. „Kombinují emoce s kalkulačkou. Propojují včasné plánování s aktivním sledováním cen až do poslední chvíle a často absolvují dvě dovolené ročně – jednu v Evropě a druhou exotičtější,“ poodhalila Slezáková.
Napříč všemi sledovanými trhy podle ní dominuje model all-inclusive. Mezi dlouhodobě nejoblíbenější destinace patří Egypt (Hurghada, Sharm el Sheikh, Marsa Alam) a Turecko (Antalya). Na popularitě roste Kypr a postupně se prosazuje také čínský ostrov Hainan.