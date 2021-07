Judista Lukáš Krpálek má druhé olympijské zlato za sebou | E15.cz

Judista Lukáš Krpálek porazil ve finále olympijského turnaje ve váze nad 100 kilogramů Gruzínce Gurama Tutišviliho a stal se dvojnásobným šampionem. Pět let poté, co dominoval na hrách v Riu de Janeiro v nižší kategorii do 100 kg, bere nyní zlato i ze "supertěžké" váhy v Tokiu. Finálového soupeře porazil v ikonické hale Budókan na ippon. Bronz získali olympijský vítěz z let 2012 a 2016 Teddy Riner z Francie a Rus Tamerlan Bašajev.