Se začátkem letních prázdnin přichází hlavní sezona dovolených i do českých firem. Pro zaměstnavatele v době těžké přetahované o pracovní sílu představuje právě dovolená jednu z cest, jak zaujmout a přesvědčit potenciální uchazeče. Základní výměra v Česku jsou čtyři týdny a k tomu, jestli firma nabídne víc dnů volna nebo přidá peníze na cestování, při hledání nového místa přihlíží až třetina zaměstnanců.

„Týden volna navíc nebo příspěvek na dovolenou jsou velice populární,“ říká Ruslan Skopal, šéf e-shopu Trenýrkárna.cz, a dodává, že jeho firma benefity rozšiřuje po prvním odpracovaném roce. E-shop svým zaměstnancům na seniorních pozicích kromě těchto dnes už běžných pracovních dovolenkových bonusů ale nabízí i další: možnost využívat služební auto k osobním volnočasovým cestám.

Stoupající zájem o jízdy pracovním autem i během volných dnů potvrzuje ředitel tuzemského zastoupení Anytime Carsharing Milan Beutl. Loni společnost spustila službu pro firmy, které sdílené vozy mohou využít pro pracovní jízdy svých zaměstnanců. Část těchto firem podle Beutla proplácí i jejich soukromé cesty.

Do lázní i pro letenky

Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Pluxee zaměřenou na zprostředkování benefitů firmám by nějakou formu příspěvku na dovolenou ocenila třetina pracovníků. V současném zaměstnání je však tento benefit dostupný jen 13 procentům dotazovaných. Šetření, v němž letos v dubnu odpovídalo 200 zaměstnavatelů a 300 zaměstnanců, zjistilo, že největší zájem o finanční dovolenkový bonus má generace Z, tedy současní dvacátníci až třicátníci. Pozornost mu ale ve výčtech firemních benefitů věnují i zaměstnanci od 45 let výš.

Kvůli letošním vyšším cenám zájezdů a služeb v pohostinství plánuje velká část zaměstnanců na dovolené ušetřit. Přesto ale nakonec do zahraničí vycestuje více než polovina z nich. Rodinnému rozpočtu v takovém případě podle Pluxee mohou ulevit i karty s kreditem na čerpání volnočasových výhod. Ostatně podle citovaného průzkumu 16 procent zaměstnanců uvedlo, že benefity jsou důležitou součástí jejich rodinného rozpočtu, a pro 24 procent jsou možností, jak si dopřát něco navíc.

„V dnešní době lze tyto karty využít nejen na nákup zájezdu od cestovní kanceláře, ale také letenek nebo ubytování kdekoliv na světě například přes Booking.com. V tuzemsku pak třeba na ubytování v hotelu, penzionu, apartmánu, chalupě nebo v lázních,“ uvádí příklady šéfka komunikace Pluxee Tereza Knířová. Karty s benefity dnes přijímá většina tuzemských cestovních kanceláří nebo srovnávačů letenek. Mimo to si za kredit od zaměstnavatele mohou lidé třeba půjčit karavan nebo pronajmout chatu nebo maringotku.

Budoucí dovolená bez omezení?

Podle Stéphana Nicolettiho, ředitele české pobočky společnosti Up, mají ale některé firmy problém s tím, aby svým zaměstnancům vůbec vytvořily prostor pro čerpání dovolené. A je jedno, jestli zákonných čtyř, nebo stále častěji nabízených pěti týdnů. „Naše data ukazují, že nejčastěji zmiňovanou změnou, kterou zaměstnanci pro letošek plánují, je vyhradit si právě více času na odpočinek a věnovat se prevenci zdravotních dopadů přetrvávající pracovní zátěže,“ říká šéf dalšího tuzemského zprostředkovatele benefitů.

Takzvanou neomezenou dovolenou, tedy nezastropovaný počet volných dnů, které může zaměstnanec v práci čerpat, by si podle Barometru zaměstnanců, dlouhodobého průzkumu společnosti Up, přálo víc než 20 procent dotazovaných. „Jednoznačně nejvíce o ni mají zájem zaměstnanci nejmladší generace Z; lze proto očekávat, že obliba tohoto režimu do budoucna poroste,“ myslí si Nicoletti a dodává, že některé firmy v Česku už podobný systém zavedly. Upozorňuje však, že jej nelze aplikovat ve všech oborech.

