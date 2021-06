Kdo doopravdy vlastní Alzu? Pokračuje miliardový rozvod manželů Zavoralových | E15.cz

Podle obchodního rejstříku nebo do výročních zpráv firmy to vypadá, že tuzemskou e-commerce jedničku ovládá společnost L.S. Investments Limited, dříve také Karak Investments Ltd. Ta však sídlí v kyperském daňovém ráji. V byznysové branži se navíc podle Info.cz dlouho mluví o tom, že Alzu stále ovládá její zakladatel Aleš Zavoral, možná s minoritní spoluúčastí jeho blízkého přítele Iva Lukačoviče, majitele společnosti Seznam. Oba si ale pečlivě chrání své soukromí, Zavoral navíc nikdy neposkytuje rozhovory.

Odpověď na otázku o vlastnictví společnosti měl přinést zákon o evidenci skutečných majitelů, podle kterého musí firmy zveřejňovat své koncové vlastníky. To se ale nestalo. Alza před literou zákona uhnula, a jako „nepřímého skutečného majitele“ uvedla advokáta Pavla Steinwichta, který je s Alzou v řadě případů propojený. Tiskové oddělení Alzy pak přišlo s „vysvětlením“, že „patrně došlo k nepochopení termínu skutečný majitel“.

Web Info.cz se posunul o kus dál. "Získali jsme výpověď Aleše Zavorala ze soudního jednání, ve které tvrdí, že Alzu před lety prodal za 200 milionů korun. Zároveň máme k dispozici i rozhovor se Zavoralovou exmanželkou Lidijí, která popisuje účel zřizování ovládajících firem v daňových rájích. A v neposlední řadě jsme z kyperských registrů zjistili, kdo a proč ovládá matku Alzy – tedy společnost L.S Investments," píše Info.cz v novém článku.

Info.cz se podařilo získat část soudního spisu z roku 2019, ve kterém je Aleš Zavoral podrobený účastnickému výslechu. V něm uvádí, že se svého nejúspěšnějšího podniku již před lety zbavil. „V minulosti jsem byl vlastníkem spol. Alza.cz, tuto jsem zakládal. Před cca 13 lety jsem svůj podíl prodal za dluhopisy v hodnotě 200 000 000.“

Prodej Alzy za 200 milionů korun, o kterém Zavoral ve spisu hovoří, časově odpovídá prodeji firmy kyperské společnosti L.S. Investments, který se odehrál v roce 2008. Podle Info.cz ale dává spis místo odpovědí spíš otázky. "Ta zásadní zní: Kdo kyperskou společnost ovládá? A kdo kasíruje přes miliardu korun, které Alza v posledních letech každoročně vydělává? Veřejné údaje ukazují pouze to, že jedním z ředitelů této holdingové firmy je jistý Štěpán Kmoch, člen dozorčí rady Alzy a zároveň i koncipient v advokátní kanceláři Pavla Steinwichta, údajného nepřímého vlastníka Alzy," píše Info.cz ve svém článku.