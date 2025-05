Konsorcium LottoItalia, které kromě společnosti Allwyn zahrnuje také firmy Arianna 2001, Novomatic Italia a IGT, již nyní hru Lotto provozuje. Nová licence by konsorciu umožnila provozovat Lotto dalších devět let, tedy do listopadu 2034. Očekává se, že ADM oficiálně oznámí udělení licence během příštích 35 dnů, píše Allwyn.

Společnost Allwyn, která se dříve jmenovala Sazka Entertainment, provozuje loterie v České republice a řadě dalších zemí, například v Itálii, Rakousku a Řecku. V posledních letech firma uskutečnila významné akvizice. Díky nim mimo jiné vstoupila na trh ve Spojených státech a začala provozovat britskou Národní loterii.

Komárkova KKCG se zaměřuje hlavně na podnikání v zábavě, ale také na ropu a plyn, informační technologie a reality.