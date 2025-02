Valná hromada lékárenské společnosti Pilulka, která se uskuteční na konci února, bude pro firmu přelomová. Z představenstva společnosti by měli být odvoláni Petr a Martin Kasové, zakladatelé Pilulky. Vyplývá to ze zveřejněné pozvánky na valnou hromadu. Pilulku už dnes de facto řídí její věřitel Tomáš Čupr, který společnosti loni poskytl úvěr ve výši 80 milionů korun a zajistil si opci na získání kontrolního podílu ve firmě.

„Navrhujeme naše odvolání z představenstva společnosti. Nemá to ale žádnou právní vazbu na náš odchod z akcionářské struktury. Jsou to dva paralelní procesy, které spolu nijak přímo nesouvisí. Dál to ale nechci a nebudu komentovat,“ řekl e15 Petr Kasa. Už loni v březnu se vydal s balíkem akcií své firmy na burzu, prodal tehdy cenné papíry za několik milionů korun.

Bratry Kasovi by měli vystřídat noví manažeři. Členem představenstva se stane Peter Klekner, šéf Čuprovy TCF Capital, který se v průběhu loňského čtvrtého čtvrtletí ujal vedení Pilulky. A také finanční ředitel Pilulky Tomáš Hospůdka. „V posledních měsících sehrál klíčovou roli v transformačních procesech a zavádění úsporných opatření, která posílila finanční stabilitu a efektivitu společnosti,“ píše se o Hospůdkovi v pozvánce na valnou hromady Pilulky.

V průběhu loňského roku, a zejména v jeho posledním kvartále, společnost procházela zásadní transformací a podnikala řadu kroků vedoucích ke stabilizaci své ekonomické situace. Pilulka zažila s postupným koncem covidové pandemie pád - měla problémy s cash flow a hodnota jejích akcií na pražské burze se za poslední tři roky propadla až osmnáctinásobně.

Čuprovi se povedlo dohodnout s Českou spořitelnou na odložení splatnosti některých závazků Pilulky, což firmě poskytne delší čas na finanční konsolidaci. „Česká spořitelna je vstřícný věřitel. Byla ochotna k určité trpělivosti s vědomím toho, co v Pilulce děláme. Jednání s ní dál pokračují. Není tím, kdo vám zesplatní půjčky ve chvíli, kdy máte starosti,“ komentuje dohodu Peter Klekner.

VIDEO: Snažím se v Porsche předjet pistáciovou Fabii. Cílem je mít do dvou let obrat 50 milionů, říká o svém novém byznysu zakladatel Ovečkárny ve FLOW

FLOW: Snažím se v Porshe předjet pistáciovou Fabii. Cílem je mít do dvou let obrat 50 milionů, říká o svém novém byznysu zakladatel Ovečkárny Bernátek • e15

Zakladatel Rohlíku Tomáš Čupr má po loňské půjčce v Pilulce velmi silnou pozici. Drží opci na více než polovinu firmy a také může kapitalizovat zmíněnou 80milionovou půjčku. „Tím, že máme opci, to vnímáme velmi zodpovědně. Skoro jako kdybychom už akcionáři byli. Už na příští valné hromadě dojde k nějakým změnám směřujícím k tomu, abychom započali kroky, které nás čekají,“ sdělil Klekner. Podle informací e15 by k přímému vstupu Čuprovy TCF Capital do Pilulky mělo dojít celkem rychle. Loni v září Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schválil Tomáši Čuprovi získání kontrolního podílu ve společnosti.

Kromě představenstva Pilulka plánuje i obměnu v dozorčí radě. Navržené je odvolání Martina Buchty a Marka Krajčoviče, který v posledních měsících ve velkém vyprodával akcie firmy. Na jejich místa by měli nastoupit hlavní právnička Čuprovy TCF Capital Barbora Malinová a šéf M&A a business developmentu v TCF Capital Adam Juřica.

Pilulka na konci ledna zveřejnila dlouho očekávané předběžné hospodářské výsledky za loňský rok. Ani intenzivní postup v transformaci nestačil k tomu, aby společnost navýšila obrat oproti roku 2023. Naopak, její obrat v roce 2024 činil 1,35 miliardy korun, tedy o 36 procent méně než rok předtím. Jedná se o předběžnou neauditovanou hodnotu za celou skupinu. Výši loňského zisku firma neuvedla, v roce 2023 hospodařila se ztrátou 175,9 milionu korun. Akcie Pilulky od největšího propadu v polovině ledna opět rostou. V pátek se dostaly až na 146 korun.