Koronavirus má téměř sto tisíc nakažených | E15.cz

Skoro sto tisíc nakažených

Nový typ koronaviru směřuje k pokoření další hranice. Jeho nákaze už globálně podlehlo téměř sto tisíc lidí. Mrtvých je v tuto chvíli více než tři tisíce, nejvíce v pevninské Číně. Celkem 185 nový případů nákazy dnes oznámilo například Německo, Velká Británie uvedla dokonce první případ smrti z nemoci COVID-19.

Pád akcií

Šíření koronaviru opět tvrdě zasáhlo americké akcie. Ty prduce klesly a hlavní indexy odepsaly něco přes tři procenta. Akcie drtí především nejistota z vývoje nákazy a burzy tak svá obchodování uzavírají se značnými výkyvy. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, dnes klesl o 3,58 procenta a obchodování zakončil na 26.121,28 bodu. Širší index S&P 500 se snížil o 3,39 procenta na 3023,94 bodu a technologický index Nasdaq odepsal 3,10 procenta na 8738,59 bodu.

Letecký průmysl pod tlakem

Koronavir oslabuje vše co mu přijde do cesty. Kromě akcií jsou to i letecké společnosti či kinematografie. Razantní omezení, které přijmuly některé státy, totiž nedovolují cestovat nebo se účastnit větších společenských či sportovních akcí.

Weinstein míří do vězení

Po operaci srdce byl bývalý filmový producent Harvey Weinstein převezen do věznice v newyorském Rikers Islandu. Porota Weinsteina na konci února shledal vinným ze sexuálního napadení a z lehčí formy znásilnění, za což mu hrozí až 29letý trest vězení. Výši trestu se dozví 11. března.