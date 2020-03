Generál Šedivý: Migranty musíme udržet v jejich zemích | E15.cz

Okolo Evropy je řada konfliktních oblastí, ze kterých hrozí příchod migrantů. A jde o miliony lidí. Situace se může navíc brzy výrazně zhoršit v Aghanistanu a radikalizovat by se mohli taky pravicoví extremisté a migranti, kteří už v Evropě jsou. Tyto a další skutečnosti připomíná v rozhovoru pro pořad Prostor X generál v záloze Jiří Šedivý.

OSN totálně selhává, říká generál Šedivý. V řadě míst by mělo hrát klíčovou roli, to se ale neděje. Zmiňuje třeba Sýrii nebo Libyi. Problémem ale není jen pozice Ruska v rámci OSN, organizace potřebuje hlubší změny. Podobně bezradné je teď i NATO, které de facto přihlíží agresivním krokům Turecka a nic s tím nedělá.

Turecko je podle generála Šedivého stále větší problém. Hrozí vyostření konfliktu v Sýrii, což by mohlo vést k otevřenému střetu s Ruskem, které syrskou vládu podporuje. Turecko zároveň používá nástroje hybridní války, i směrem k Evropě. Podobně jako to dělá Rusko. Podle Šedivého je to nebezpečný příklad.

Šedivý varuje, že kvůli ohlášenému stahování Spojených států z Afghanistanu se může situace výrazně radikalizovat i tam. Zmiňuje Taliban, ale i teroristické buňky, které tam operují. Evropa se musí připravit na to, že bude muset znovu řešit velký migrační tlak. Šedivý ale říká, že jsme se poučili. Zároveň ale dodává, že možná bude potřeba v některých místech zasáhnout silou.