Penzijní spoření: Vláda zvýší státní příspěvky a zavede nový fond | e15.cz

Motivovat lidi štědřejšími státními příspěvky nebo vyššími daňovými odpočty, aby si ukládali více na stáří. To je cíl novely zákona o kapitálovém trhu, kterou chystá ministerstvo financí. Předloha přinese i další opatření v dobrovolném důchodovém spoření, jako je například nový investiční penzijní fond. Změny, které mají zatraktivnit především mladým lidem přípravu na odchod z ekonomicky aktivního života na odpočinek, budou součástí penzijní reformy rezortu práce a sociálních věcí. Obě ministerstva postupují ve shodě.

„Přemýšlíme o nástrojích, jak motivovat mladší ročníky, aby dlouhodobě spořily a případně našetřené peníze použily na měsíční bázi jako rentu,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Novela zákona, která má přispět k rozvoji kapitálového trhu, počítá s úpravou státního příspěvku ke spoření. Pokud dnes lidé ukládají alespoň 300 korun měsíčně, dostanou od státu jako bonus 90 korun. Podle návrhu by úložka byla minimálně 500 korun, přičemž nejvyšší možná státní podpora při úložce 1500 korun by činila 270 korun. Nyní je měsíční limit 1000 korun se státním příspěvkem 230 korun.

Na příspěvcích na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření stát loni vyplatil 7,6 miliardy korun. Celkový objem úložek činil 41,5 miliardy. Touto formou si ukládalo finanční prostředky 4,397 milionu lidí, o 44 tisíc méně než na konci roku 2021.

Další možností má být nový investiční penzijní fond, který by umožňoval nakupovat akcie, dluhopisy a podílové listy, přičemž daňový odpočet by se oproti současnosti zdvojnásobil až na 48 tisíc korun ročně.

Rezort financí předpokládá také vznik účastnického fondu pro doplňkové penzijní spoření, který by byl alternativou k nynějším fondům s dynamickou investiční strategií.

Odborníci míní, že zajistit by se měli nejen stávající čtyřicátníci, ale i mladší lidé s průměrnými příjmy. Nelze vyloučit, že ve třicátých letech po nástupu populačně silných ročníků na odpočinek bude mít první průběžný důchodový pilíř založený na mezigenerační solidaritě ještě větší problémy, než jsou ty nynější způsobené mimořádnými valorizacemi penzí.

Na takzvaném důchodovém účtu bude už letos podle přijatého zákona o státním rozpočtu chybět 62,5 miliardy korun. Pokud neprojdou změny valorizačního schématu, o nichž se pře vláda s opozicí v Poslanecké sněmovně, deficit nabobtná na 98 miliard. Ty by si stát musel půjčit, jinak by letos pro seniory či invalidy neměl dostatek prostředků. V dalších letech by zadlužení dále rostlo tempem desítek miliard ročně.

„Zatím si na stáří šetří jen polovina mladých do pětatřiceti let. Současný velmi konzervativní a trochu rigidní systém penzijních fondů pro ně nejspíše není příliš atraktivní. Raději zkoušejí investovat do kryptoměn či digitálních NFT, což jsou ale velmi rizikové a nevyzpytatelné investice,“ uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Opatření, jimiž by stát motivoval občany, aby si ukládali více peněz, podporuje i rezort práce a sociálních věcí. „Ministerstvo připravilo důchodovou reformu, která má problematiku penzijního systému řešit komplexně, aby byl do budoucna férový a udržitelný. Určitě ale nelze zapomínat na zodpovědný přístup každého k vlastní budoucnosti, a to třeba právě prostřednictvím spoření na důchod,“ uvádí mluvčí úřadu Jakub Augusta.

Rezort práce má na starosti pouze první, tedy průběžný pilíř. „Třetí, dobrovolný pilíř je v gesci ministerstva financí, taková je i dohoda. O změnách v souvislosti se spořením na stáří každopádně jednáme, naposledy minulý týden v rámci poradního týmu k důchodové reformě,“ podotkl mluvčí.

Druhý penzijní pilíř, do něhož mohli lidé přesměrovat část povinného sociálního pojištění a přidat k ní finance ze svého, už deset let neexistuje. Zrušil jej bývalý kabinet ČSSD, ANO a lidovců.

Přesné obrysy reformy včetně nejdiskutovanějšího zvýšení důchodového věku má současná vláda představit v dubnu. Podle premiéra Petra Fialy bude mít soubor změn zásadní význam pro to, aby stát zajistil i lidem mladším čtyřiceti let šanci na důstojnou penzi. „Reforma se měla udělat už před řadou let. Že k tomu předchozí vlády nepřistoupily, je velká chyba,“ míní Fiala. Spolu s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) považuje za nutné dohodnout se s opozicí. V opačném případě by lidé nezískali jistotu, že přijaté kroky budou mít dlouhodobou platnost.

