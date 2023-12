Koruna zatancuje napřesrok čardáš. Letní dovolenou prodraží, zimní zlevní, mezitím bude šílet

Nevyzpytatelná a s tendencí ke skokovým změnám. Taková bude v příštím roce česká koruna, kterou čeká nadmíru náročný rok. Tuzemská měna se totiž bude muset pravděpodobně poprat s nejmasivnějším propadem své atraktivity pro investory za takřka poslední čtvrtstoletí. Významně totiž klesne její úročení, Česká národní banka totiž půjde podle expertů se sazbami dolů nejstrměji od konce devadesátých let. Primárně pro zahraniční kapitál se tak koruna ve srovnání s ostatními měnami stane podstatně méně zajímavou. Důsledky tohoto jevu, tedy oslabení koruny, ovšem pocítí celá země. V závěru příštího roku by se ale koruna měla umravnit a vrátit do kondice.

„V první polovině příštího roku očekáváme mírné oslabení české koruny vůči euru. Důvodem může být rychlejší pokles úrokových sazeb v České republice oproti eurozóně, ale i aktuálně slabá domácí ekonomika. To by se však mohlo v průběhu příštího roku měnit k lepšímu,“ šéf investic v Raiffeisen investiční společnosti Michal Ondruška.

Podle tržních odhadů totiž má růst česká ekonomika v roce 2024 rychleji než eurozóna.„Koruna by tedy postupně mohla měnit směr k silnějším hodnotám, a to možná již ve druhém pololetí příštího roku,“ dodává Ondruška. Kurz koruny ovšem bude neklidný. „Pohyb kurzu měny bude v nadcházejícím roce typický svými značnými výkyvy. Zvláště pak by kurz mohla vyvést z míry případná recese ve Spojených státech,“ upozorňuje na širší vlivy na domácí měnu analytik Saxo Bank John Hardy.

Dramatičtější bude pro českou korunu zřejmě první polovina roku. Právě v nadcházejících šesti měsících totiž ČNB poprvé za poslední léta razantněji pohne se sazbami, což bude pro Česko v první fázi takřka na roveň ekonomickému experimentu. Proti koruně ale půjde i slabší ekonomická kondice Česka.

Oživení hospodářství, a tedy i potenciál pro silnější měnu totiž přinese zřejmě až druhé pololetí. Právě kolem příštího léta by si tak trh na koruně mohl „vybít“ maximum negativní energie. Poté, alespoň podle optimističtějších predikcí, by tuzemská ekonomika mohla začít oživovat, a to rychlejším tempem než většina Evropy. S tím půjde ruku v ruce i tlak na silnější korunu.

Některé názory odborníků tak dokonce počítají s tím, že po hektickém roce plném kurzových peripetií by mohla být koruna v závěru roku stejně silná jako nyní. Tomu ostatně odpovídá i průměrný kurz koruny očekávaný analytiky monitorovanými agenturou Bloomberg pro konec příštího roku. Ten je momentálně 24,50 koruny za euro, tedy prakticky shodný s kurzem v polovině letošního prosince.

Taktéž průměrný odhad kurzu koruny počítá s nejslabší měnou během druhého čtvrtletí, podle dat Bloombergu ale statistiky nehovoří o ostrém propadu koruny, která by se měla dostat na kurz 24,70 za euro. To je ovšem průměrný odhad, prognózy konkrétních analytických dílen hovoří o potenciálně podstatně dramatičtějším vývoji kurzu koruny.

„S vysokou pravděpodobností se kurz české měny posune do konce roku nad úroveň 25 korun za euro. Vyloučeno není ani krátkodobé oslabení na úrovně kolem 25,50,“ soudí analytik Purple Trading Petr Lajsek. Nejsilnější propad koruny během roku očekává britská Barclays, která předpokládá propad české měny vůči euru až na kurz 26 korun za euro, a to během druhého čtvrtletí.

Drahé euro bude znamenat skrze nákupy cizí měny i dražší letní dovolenou, z trendového obratu koruny k růstu směrem k závěru roku naopak vytěží třeba lyžaři v Alpách a další milovníci zimních dovolených v zemích platících eurem.

Stejný kurz očekává Barclays i v závěru příštího roku. Vůči současnému kurzu by to znamenalo pokles o bezmála sedm procent. Proti koruně půjdou obecně faktory jako nad očekávání razantnější snižování sazeb ČNB, rychlejší ústup inflace, či růst geopolitického napětí. „Koruna je stále spíše exotickou měnou, které růst globálního napětí příliš nepřeje,“ připomíná Lajsek.

Opačným směrem naopak míří prognózy polské Ipopema Securities, či švédské Swedbank. Obě očekávají v závěru příštího roku korunu silnější a předpokládají kurz kolem 23,80, vůči současnosti tedy takřka o tři procenta silnější. Swedbank dokonce očekává silnější korunu oproti současnosti po celý příští rok. Do karet by koruně hrál kupříkladu masivnější pokles úrokových sazeb v eurozóně, menší úrok na euru by pak favorizoval před investory českou korunu.

Pro trh i investory je dobrou zprávou, že potenciální silnější oslabování koruny může ČNB řídit skrze své obří devizové rezervy. Koncem listopadu měla ČNB dle svých statistik rezervy ve výši 128,5 miliard eur. A ačkoli už před létem ČNB formálně ukončila své devizové intervence na podporu koruny, zároveň avizovala, že prudké výkyvy kurzu hodlá řešit i nadále. Při prudkém oslabování koruny by tak centrální banka začala nakupovat korunu za eura ze svých devizových rezerv.

Analytici se přitom shodují, že objem devizových rezerv je dostatečný na to, aby centrální banka v případě potřeby svedla s trhem vítězně bitvu o kurz koruny. „Obrovské rezervy České národní banky poslouží jako silný nárazník proti jakýmkoli významným rizikům poklesu koruny,“ potvrzuje Hardy.