Polská investiční společnost Abris Capital Partners se už potřetí za posledních šest let pokusí prodat majitele sítě autobazarů AAA Auto. Za účelem spuštění prodejního procesu už podle informací e15 oslovila právníky a poradce z oblasti fúzí a akvizic. Výše transakce by se měla pohybovat ve stovkách milionů eur.

Podle několika na sobě nezávislých zdrojů je prodej těsně před spuštěním. Když půjde vše bez problémů, dotáhnout by se mohl ještě letos. Jak Abris, tak provozovatel autobazarů Aures Holdings ale informace z trhu komentovat nechtějí. „V současné době k tomuto tématu nemám co říci,“ sdělila šéfka Aures Holdings Karolína Topolová.

Prodávajícímu dosud štěstí v prodejním procesu chybělo. V roce 2018 se Abris pokusil o divestici poprvé, jenže záhy musel řešit reputační problém se svou investicí v polské finanční společnosti GetBack, což ohrožovalo cenu transakce. Podruhé se prodejní proces rozjel v roce 2021, kdy Aures Holdings podle informací e15 mířil na nizozemskou burzu. Zalistování akcií ale nakonec zhatilo rozpoutání války na Ukrajině, která do evropské ekonomiky vnesla velkou míru nejistoty a opatrnost investorů.

Abris největší byznys s ojetinami ve střední Evropě vlastní přes svůj středoevropský fond CEE mid-Market Fund II. Ten v majiteli sítě autobazarů Aures Holdings drží od roku 2014 celkem 76 procent a zbytek vlastní zakladatel AAA Auto Čechoaustralan Anthony J. Denny.

U investičních fondů je pravidlem, že získané firmy vlastní jen po dobu předem zvoleného investičního horizontu, obvykle v rozmezí pěti až sedmi let. Abris je ve své plošné investiční strategii ještě přísnější a podle stránek fondu i vyjádření Topolové z roku 2019 cílí obvykle na horizont tří až pěti let. Záměrem je do konce investičního cyklu prodat všechna aktiva fondu s co možná nejvyšším výnosem a ten rozdělit mezi investory fondu, což se mu v případě Aures Holdings nepodařilo.

„Stanovený cíl je z hlediska času velmi ambiciózní. Abris sice není ze strany svých investorů nucen k prodejům za každou cenu, ale jejich tlak na inkasování zisků bude nepochybně sílit,“ míní Petr Kymlička, partner poradenské společnosti Moore Czech Republic.

Rozvážný přístup fondu dokresluje i skutečnost, že Aures Holdings je sice nejdéle vlastněnou společností ve fondu, není ale jedinou. Abris v něm od roku 2016 drží také polského výrobce kartonových obalů DOT2DOT nebo majoritu v rumunské recyklační společnosti Green Group. O rok déle pak vlastní také rumunské papírny Pehart.

Aures Holdings loni vytvořil hrubý provozní zisk EBITDA 61 milionů eur, v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun. Skupina, do které kromě AAA Auto patří také autobazary Mototechna a Diskont či online platforma pro internetové tržiště s ojetinami Driverama, si v tomto klíčovém ukazateli meziročně polepšila o více než třetinu. Dosud obsluhuje hlavně trhy České republiky, Slovenska a Polska, se svou platformou Driverama chce ale dobývat i západní trhy, což může přinést další růst. Loni celá skupina prodala přes 98 tisíc vozů, meziročně o deset procent více.

Valuace Aures Holdings by se po odečtení čistého dluhu mohla pohybovat v nižších stovkách milionů eur, míní analytici. Je však otázkou, kdo projeví reálný zájem. Aures Holdings sice na jedné straně vykazuje růstový trend v obratu a částečně i v profitabilitě, na druhé straně ho čekají další investice, ať už do technologií, nebo do rozvoje trhů zejména v Polsku. „Největší šancí, ale současně i rizikem prodeje je vysoká fragmentace trhu v dané oblasti. Pokud se některý z významnějších hráčů chopí možnosti konsolidace trhu, akvizice Aures Holdings mu k tomu poskytne vynikající východisko. To by mohlo evokovat i atraktivní podmínky pro prodávající,“ doplňuje Petr Kymlička.

V Česku působí ještě další velcí hráči jako Auto ESA nebo Louda Auto. Platformu podobnou jako Driverama nabízí také Carvago ze skupiny Portiva.