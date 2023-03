Křetínský zvažuje vstup do sektoru IT služeb, jedná s firmou Atos | e15.cz

Český miliardář Daniel Křetínský jedná o další akvizici ve Francii. Jedná s francouzskou technologickou firmou Atos, která kvůli ztrátám zahájila loni v červnu restrukturalizaci, o převzetí její divize Tech Foundations. Informoval o tom francouzský list Le Monde, který doplnil, že pro Křetínského by to byl první vstup do sektoru IT služeb. Společnost Atos se soustředí na kybernetickou bezpečnost a superpočítače.