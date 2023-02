Kurýři versus Wolt. Poslíčci protestovali v centru Prahy | e15.cz

Příčinou protestů jsou změny v odměňování kurýrů zavedené koncem ledna. Nově jsou poslíčci hodnoceni podle vzdálenosti objednávky. Protestující tvrdí, že se kvůli tomu jejich výdělky propadly o desítky procent. Proto vznikla online petice určená pro vedení Woltu, která obsahuje několik požadavků. „Kurýr je tracen na výdělcích, chceme transparentnost a minimální cenu zakázky,“ uvedl jeden z protestujících, kurýr David, který se později ujal mikrofonu i vedení průvodu.

Kurýři po původně finské společnosti například žádají, aby zavedla dolní hranici objednávky nebo dvě odměny za duplicitní objednávku. Jedním z požadavků petice, kterou ke 14. únoru podepsalo 645 lidí, je také obnovení profilu organizátora protestů Aleše Krandy.

„Aktuálně se naše požadavky nemění, je třeba, aby s námi vedení firmy začalo komunikovat na partnerské úrovni a jednat o změnách. Nejdůležitějším bodem je transparentnost odměňovacího systému,“ uvedl před protesty pro E15 organizátor Kranda.

Vedení Woltu je ochotné s kurýry jednat, ale namítá, že nynější systém odměn je transparentnější než v minulosti. „Algoritmus funguje úplně jinak než v minulosti, myslíme si, že by naopak nyní měla být transparentnost vyšší,“ uvádí šéf české pobočky Jan Foret. „Kurýr před přijetím objednávky vidí její parametry i s cenou. Může se proto rozhodnout, jestli je pro něj atraktivní, v minulosti tyto údaje neviděl,“ doplňuje.

Wolt dva týdny po zavedení změn a po jednání se zástupci kurýrů přistoupil k některým změnám. „Upravili jsme minimální částky. Nový model neznamená, že se zastavíme a už to nebudeme upravovat. Vrátíme se k tomu po pár dnech, jestli tam není nějaký prostor pro zlepšení,“ říká šéf české pobočky.

Podle Krandy ovšem nenastala změna k lepšímu. „Systém je kompletně netransparentní, ani neznáte základní částku, ze které se odměna za doručení skládá,“ uvádí organizátor protestů.

„Člověk neví, za jakých podmínek bude pracovat, to je nesmysl, je to nedůstojné,“ řekla reportérovi E15 kurýrka Daniela. „Současný stav nepovažuji zdaleka za vyhovující, výdělky spadly hodně. Těch pár korun, které nám po posledním protestu přidali, absolutně nemá vliv,“ pokračovala demonstrantka. „Pro mnohé z nás je to drastické snížení. Wolt to vehementně popírá a snaží se nám namluvit, že k žádnému snížení nedošlo,“ prohlásil jeden z protestujících, kurýr Štěpán.

Protestující na demonstraci přišel také podpořit odborář Josef Středula, který označil protest kurýrů za přelomový. „Je to poprvé, co se lidi pracující pro platformy dali dohromady. Znamená to, že nejsou spokojení s tím, co jim vedení řeklo,“ uvedl Středula s tím, že je případně ochoten kurýrům pomoci při vyjednávání s vedením české pobočky.

Aktuálně není naplánované žádné další jednání mezi kurýry a vedením české pobočky. „Vždy jsme otevření jednání,“ avizuje Foret s tím, že změny činí také na základě dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo zhruba 1500 kurýrů. Na platformě v celém Česku působí kolem sedmi tisíc kurýrů.

„Máme podezření, že se může jednat o švarcsystém. Nejsou to svobodné podmínky podnikatele, je to ta nejhrubší práce co existuje a to bez řádné odměny,“ říká Středula. „Když jsem slyšel vaše příběhy, tak mě napadlo, že by bylo ideální, kdyby si vedení českého Woltu sedlo na skútr a ukázalo, jak to máte dělat,“ uvedl neúspěšný prezidentský kandidát před stovkou kurýrů.

„Cílem je, aby lidi, kteří jezdí pro platformy, také měli spravedlivou odměnu. Nálada ve společnosti se mění výrazným způsobem, může se to v budoucnu promítnou i do větší akce,“ myslí si odborář.

Na demonstraci nicméně nedorazil ani zdaleka takový počet protestantů, ve který organizátoři doufali, odhadem jich mohlo být maximálně 200. „Minule nás bylo více, asi to souvisí s platebním termínem,“ prohlásila kurýrka Daniela. Podle hlavního organizátora Aleše Krandy také část kurýru podpořila demonstrující tak, že se v úterý nepřihlásili do práce. Jak ale vyplynulo z rozhovorů mezi samotnými kurýry, i část z nich považovala účast za neúspěch.

Protest skončil po šesté hodiny před ústředím české pobočky Woltu poblíž Strossmayerova náměstí v Holešovicích. Tam se demonstranti vydali přes magistrálu z Václavského náměstí, průvod trval zhruba hodinu a půl a omezil dopravu v centru hlavního města.

Demonstranti po celou cestu skandovali hesla jako „kurýr není otrok“ nebo „hanba Woltu.“ Poté stovka protestujících kurýrů dorazila před kanceláře Woltu. Před nimi se dožadovali jednání s jeho vedením. Nicméně nikdo z rozvážkové společnosti nedorazil. Protestující proto ještě skandovali hesla jako „Foret (šéf české pobočky Woltu, pozn. red.) ven“ nebo „pojďte s námi jednat.“ Poté se v klidu rozešli.

