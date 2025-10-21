Letadla z Kunovic zvýšila tržby o čtvrtinu. Aircraft Industries se tak dostal ze ztráty
Výrobce letadel Aircraft Industries z Kunovic na Uherskohradišťsku loni utržil z prodeje výrobků, služeb a zboží přibližně 2,154 miliardy korun. Meziročně to bylo asi o 420,3 milionu korun více. Zatímco v roce 2022 skončila firma i vinou protiruských sankcí ve ztrátě 225,5 milionu korun a předloni zaznamenala ztrátu 106,9 milionu korun, loni vykázala zisk 14,8 milionu korun.
Na jaře 2022 koupila Aircraft Industries od jejího tehdejšího ruského majitele, firmy Ostov, skupina Omnipol. Jediným akcionářem kunovické firmy je akciová společnost LET Kunovice. Podnik se nyní orientuje především na trhy v jihovýchodní a střední Asii, v Africe a na Blízkém východě. Spolu s letounem L 410 UVP-E20 vyrábí i modernizovanou verzi L 410 NG, tedy nové generace. Obě letadla mohou přepravit až 19 pasažérů.
Rok 2024 byl podle generálního ředitele Pavla Polehni pro společnost rokem intenzivního rozvoje a upevnění postavení na globálním trhu s dopravními letouny. „Navázali jsme na pozitivní trend předchozího období a úspěšně jsme dodali letouny do několika zemí Asie, Jižní Ameriky a Afriky. Letoun L 410 tak vstoupil na další nové trhy, čímž jsme opět posílili naši obchodní přítomnost ve světě,“ uvedl ve výroční zprávě Polehňa.
Kromě civilních verzí vyrábí Aircraft Industries také nákladní, ambulantní, výsadkové nebo pozorovací verze letadel. Loni firma dodala letouny například do Senegalu a Chile, letos informovala o dodávkách svých letadel do Kazachstánu nebo Thajska. „Společnost očekává v nadcházejícím období další nárůst výroby v návaznosti na rostoucí poptávku. Díky posilujícím obchodním vztahům a novým trhům se otevírají nové příležitosti pro strategický růst,“ uvedl generální ředitel.
Spolu s výrobou letounů se společnost věnuje i jejich údržbě, provozuje též mezinárodní letiště Kunovice. Čistá aktiva podniku přesahovala na konci loňského roku 3,194 miliardy korun. Vlastní kapitál činil 992,5 milionu korun a cizí zdroje přes 1,525 miliardy korun. Na vědu a výzkum firma v minulém roce uvolnila zhruba 36,2 milionu korun, o rok dříve to bylo asi 37,5 milionu korun. Loni pracovalo v Aircraft Industries v průměru 874 zaměstnanců, meziročně o čtyři méně.
Aircraft Industries je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Navazuje na více než osmdesátiletou tradici letecké výroby v Kunovicích. Hlavním produktem leteckého závodu jsou dvoumotorové turbovrtulové letouny řady L 410, kterých bylo vyrobeno a do celého světa dodáno více než 1200. V provozu jsou ve více než 60 zemích.