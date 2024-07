Málokteré české průmyslové „stříbro“ zůstalo v domácích rukách, natož v péči rodinné firmy. Pavel Janeček s dcerou Kateřinou Kubištovou vedou českobrodskou společnost Karma, jejíž plynové spotřebiče provázely alespoň po část života každého z nás. Karel Macháček, který kdysi továrnu založil a ze svého jména jí složil název, by letos oslavil 150 let od narození.

Zápalná teplota plynu se pohybuje někde kolem šesti set stupňů Celsia, Pavel Janeček se rozohní mnohem rychleji. Zápalným impulzem pro něj je cokoli, co je spojeno s energetickou budoucností Evropy. „O politice Evropské unie v rámci fosilních paliv si myslím svoje – je to absolutně a stoprocentně špatně. Je to stejné jako s elektromobily. Není možné, aby nahradily auta se spalovacím motorem, a není možné, aby tepelná čerpadla v plné hodnotě nahradila plyn jako takový. Tady nejde jen o peníze, je to fyzikálně nemožné,“ říká Janeček ve své českobrodské kanceláři.

Za jeho zády se rozkládá sympatická fabrika se sedmdesáti zaměstnanci. Někteří tu pracují i dvacet let, v továrně se potkávají také manželské páry. Továrna tady stojí od třicátých let dvacátého století. Aby bylo jasno, Pavel Janeček je vzděláním energetik a celý život se zabývá investicemi do energetiky, plynu i obchodování s ním.

Majoritu ve společnosti Karma získal od zahraniční finanční skupiny a firmu restrukturalizoval ve fungující podnik, který ustál všechny následující krize a vydělává. Pavel Janeček viděl a dodnes vidí v plynu budoucnost. Plyn není pouhé tranzitní palivo k zelené energetice, jak říká, ale je její zásadní součástí.

Na česko-německých hranicích doutná spor o plyn. Může zapříčinit vyšší dodávky z Ruska Průmysl a energetika

Pavel Janeček je byznysmen konzervativního střihu. Chtít po něm report ESG je stejná bláhovost jako čekat chválu na systém emisních povolenek nebo podporu hnutí LGBT. Vidí před sebou suchá čísla, továrnu a zaměstnance, které chce uživit a ideálně sehnat další šikovné. Ve světě probíhající energetické tranzice a zákazu fosilních paliv je silným hlasem druhé strany, jejž není možné odsunout z cesty. „Vytvoří se atmosféra, že plyn je odepsaný, a výsledkem je to, že nikdo nebude do oboru investovat. Pak se přijde na to, že šlo o chybu, a ztratíme řadu let vývoje,“ tvrdí.

Nejde jen o teoretickou úvahu. Jak je téma plynu byznysově citlivé, zažil na vlastní kůži v posledních letech. Prodeje v Německu, pro Karmu klíčovém trhu, klesly v důsledku plynové krize o sedmdesát procent. Kvůli tomu, i vlivem dalších faktorů, musela firma sáhnout také k propouštění zaměstnanců, které teď složitě znovu nabírá. Nejen německý trh se vrací do svých původních proporcí, ačkoli podle Pavla Janečka to nebude návrat „do plných“. I tak firma nestíhá vyrábět.