Mall.cz krvácí méně, než vedení Allegra čekalo | e15.cz

Samostatné Allegro v Polsku prodalo zboží za zhruba 63 miliard korun, což je meziročně o 14 procent více. Přes polské tržiště nakupuje 14 milionů lidí. Celkově Allegro vykázalo tržby ve výši devíti miliard korun a zisk před zdaněním EBITDA 3,1 miliard korun, což je meziročně o 29 procent více.

Konkrétní výši tržeb českého e-shopu Mall, který Allegro koupilo v roce 2021 za více než 20 miliard, společnost neuvádí. Finanční ředitel Allegra Jon Eastick pro deník E15 nicméně upřesnil, že Mall prodělal zhruba 370 milionů korun. „Vedli si ale lépe, než jsme očekávali,“ prohlásil Eastick. Vedení Allegra předpokládá, že tržby Mallu v aktuálním čtrvtletí klesnou o dalších osm až jedenáct procent a že vykázaná ztráta bude vyšší než prvním čtvrtletí.

„Začínáme pozorovat zpomalení maloobchodní poptávky podobné tomu, které zažíváte v České republice. Je to velmi výrazné zpomalení, ale i přesto jsme byli schopni v Polsku dosáhnout 14% růstu, a to proto, že Allegro prodává doslova vše, co spotřebitelé chtějí,“ uvedl Jon Eastick. Podle něj se zákazníci v Česku i v Polsku kvůli zhoršující ekonomické situace soustředí na levnější produkty a odkládají zbytné nákupy.

Eastick zároveň potvrdil, že ani ve druhém čtvrtletí se tržby internetových obchodů nevrátily k růstu. „Ve druhém čtvrtletí se situace opravdu nezlepšuje a my to vidíme,“ řekl Eastick. Podobně situaci na e-shopovém trhu okomentoval nedávno také Tomáš Braverman z Heureky. „E-commerce nyní klesá, zejména protože klesá průměrná hodnota objednávky. Meziročně je to asi o deset procent. Lidé si prostě vybírají levnější věci,“ uvedl před časem Braverman pro server Lupa.cz.

Eastick se také ve spojitosti s příchodem tržiště Allegro.cz na český trh vyjádřil k budoucnosti českého Mallu. „Mall pohltit neplánujeme, představa je taková, že Mall bude i nadále českými spotřebiteli milovaný e-shop, ale stále více lidí bude hledat na Allegro.cz na tržišti,“ uvedl Eastick. Tržby a objem prodaného zboží přes Mall by tak měly postupně klesat ve prospěch polského tržiště.

To do Česka prozatím přivedlo 20 tisíc obchodníků, celkově přitom přes Allegro prodává přes 130 tisíc prodejců. Eastick přiznává, že polská společnost nechce vstup na český trh uspěchat, proto s sebou do Česka přivedli prověřené obchodníky. „Je samozřejmě na obchodníkovi, aby se rozhodl, kde chce prodávat, ale my jsme se pro první fázi opravdu zaměřili na to, aby to byli ti nejspolehlivější a nejúspěšnější obchodníci. Záměrně se jednalo o měkké spuštění,“ uvedl finanční ředitel Allegra.

Polský gigant ve svém čtvrtletním hlášení také uvedl, že se osvědčil jeho program Allegro Pay, tedy finanční produkt na princip kup teď, zaplať později. Celkově objem půjčených peněz vyrostl o 81 procent na 9,5 miliard korun. Zároveň Allegro plánuje nabídku finančních služeb rozšířit ve spolupráci s Aion Bank.