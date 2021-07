Chrání majetek Billa Gatese. Nyní Michael Larson čelí závažný obviněním | E15.cz

Úkol správce majetku miliardářů je jasný. Investovat peníze tak, aby generovaly stabilní dlouhodobé výnosy, a zároveň se u toho vyvarovat čemukoliv, co by ke svěřenému majetku a jeho držitelům přitáhlo nechtěnou pozornost. Šancí na vysoké zisky je lépe se vzdát, pokud by to znamenalo riziko jakékoliv kontroverze. A rozhodnutí o investicích se řídí mimo jiné tím, aby zapadaly do pečlivě budované image Gatesových jako těch, kteří se snaží řešit problémy tohoto světa.

Právě to se Michaelovi Larsonovi po dlouhá léta dařilo. Od roku 1995 zvýšil hodnotu spravovaného majetku z deseti na 170 miliard dolarů, odhaduje agentura Bloomberg. To nepředstavuje nijak oslnivý růst a průměr amerických burz to poráží jen asi o jedno procento ročně. Především tak ale činil nenápadně.

Nyní se tento po léta udržovaný obrázek začíná drolit. V květnu Gatesovi oznámili, že se rozvádějí. Následně se ukázalo, že Microsoft svého zakladatele Billa Gatese vyšetřoval kvůli podezření, že se opakovaně pokoušel navázat intimní vztah se svými podřízeným. Gates se sám přiznal k jedné aféře, k níž mělo dojít před dvaceti lety. Loni pak opustil všechny výkonné funkce v Microsoftu a vedení firmy tak od dalšího vyšetřování upustilo. Už dříve také musel Gates vysvětlovat své styky s finančníkem a usvědčeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.

Stín těchto událostí nyní dopadá nejen na Cascade Investment, ale i na Larsona samotného. Podle reportu deníku The New York Times si nejméně čtyři bývalí zaměstnanci firmy stěžovali Gatesovi na Larsonovo chování. Někteří z nich se obrátili i na Melindu Gatesovou. Obvinění sahají od nevhodných narážek se sexuálním podtextem, přes rasistické poznámky na adresu černošských zaměstnanců až po šikanu. Desítka bývalých zaměstnanců hovoří o „kultuře strachu“. Když například jedna zaměstnankyně oznámila, že dává výpověď, měl Larson zneužít svěřené prostředky k tomu, aby prostřednictvím obchodování na burze srazil cenu akcií firmy, do níž měla dotyčná nastoupit.

Jak píše The New York Times, Cascade Investment zaplatilo nejméně sedmi lidem, kteří byli svědky Larsonova chování nebo o něm věděli, výměnou za závazek mlčenlivosti.

„Během svého působení v Cascade Investment Larson řídil přes 380 lidí, a celkem jsme obdrželi pět stížností, které se ho nějak týkaly. Všechny jsme ve vší vážnosti prošetřili a žádná nebyla tak významná, aby byla důvodem pro propuštění pana Larsona,“ reagoval bez dalších podrobností Larsonův mluvčí Chris Giglio.

Pro Cascade Investment to ale vše může být teprve začátek. Společnost už na Melindu Gatesovou převedla akcie v hodnotě v hodnotě přes tři miliardy dolarů. Spekuluje se přitom o tom, že v rámci rozvodového vyrovnání by Gatesová mohla požadovat ještě mnohem větší sumy. Pokud by uspěla, mohlo by to znamenat významnou ránu nejen pro Gatese, ale i pro Larsonovu prakticky takřka celoživotní práci.

Náhrada za přítele se špatnou reputací

Larson se narodil v říjnu 1959 v kalifornském Sacramentu. Dětství strávil v Novém Mexiku a Severní Dakotě. Střední školu v Albuquerque dokončil za pouhé dva roky. Následně o něj projevila zájem slavná Vojenská akademie ve West Pointu. Přijetí mu nabídky Akademie pobřežní stráže a Akademie obchodního loďstva. Larsonovi ale tehdy bylo teprve 16 let a studium u armády by mohl zahájit až o dva roky později. Nastoupil proto místo toho na univerzitu Claremont McKenna College, kde vystudoval ekonomii, následovalo studium na Chicagské univerzitě. Titulem MBA se mohl pyšnit v pouhých 21 letech.

Kariéru zahájil Larson v dnes již neexistujícím petrochemickém gigantu ARCO, kde měl na starosti fúze a akvizice. Po několika letech přešel do investiční společnosti Putna Investments, věnoval se správě dluhopisových fondů. Vydržel zde ale pouhé dva roky. Poté se rozhodl postavit na vlastní nohy a založit investiční fond.

Právě v té době řešil Bill Gates závažný reputační skandál. V roce 1993 vydal deník Wall Street Journal článek, v němž odhalil, že Gatesův soukromý majetek spravuje jeho blízký přítel Andrew Evans. Ten byl ovšem dříve dosouzen za bankovní podvody, za něž se svou ženou strávil šest měsíců ve vězení. Evans musel skončit. Gates se začal rozhlížet po jeho nástupci. „Soustředím se především na Microsoft, takže jsem chtěl někoho, kdo se dokáže rozhodovat samostatně. Také jsem chtěl někoho, kdo vyznává konzervativní filosofii investování. Potřeboval jsem někoho, komu budu zcela důvěřovat, protože jsem se chtěl vyhnout tomu, abych se mu musel koukat přes rameno,“ citoval v roce 1999 Gatese magazín Fortune, když sepsal podrobný Larsonův profil. Šlo také o zřejmě poslední příležitost, kdy se sám Larson veřejně rozhovořil o své spolupráci s Gatesem.

Jednoho dne tak Larsonovi zazvonil telefon a na druhé straně byl headhunter Bert Early. „Řekl mi, že bych pracoval pro bohatého chlápka na Pacifickém severozápadě,“ vzpomínal ve Fortune Larson s tím, že Early mu po chvíli prozradil jméno budoucího zaměstnavatele a požádal jej o 13 referencí. „myslel jsem si, že jde o starý trik FBI. Zeptej se na 13 a potom si náhodně vyber tři. Ale Bert zavolal všem 13 a s každým z nich strávil na telefonu hodinu,“ dodal. Následně se Larson sešel přímo s Gatesem, a ačkoliv oba později tvrdili, že původně nebyli z Earlyho návrhu nadšení, osobní jednání je přesvědčilo.

V roce 1994 se tak Larson přestěhoval do Seattlu a začal připravovat založení Cascade Investments. Firmy, jejíž jméno mělo maskovat skutečného vlastníka, které se ale dnes běžně přezdívá Bill and Melinda Gates Investments, případně zkratkou BMGI.

Žádné velké změny

Na počátku činila hodnota Gatesových aktiv mimo podíl v Microsoftu zhruba 400 milionů. To se Larsonovi zdálo málo, Gates mu ale slíbil, že pokud se Microsoftu bude nadále dařit, bude růst i jmění, které Larson dostane ke správě.

Zpočátku se Larson soustředil na to, aby svými investicemi vyrovnával pohyby akcií Microsoftu. Gatesovo portfolio se skládalo převážně z dluhopisů, s menšími investicemi do akcií, komodit, nemovitostí na Floridě a britských hotelů. A stejné to bylo i v případě Nadace Billa a Melindy Gatesových, jejíž prostředky začal Larsonův tým také spravovat.

Když už Larson investoval do akcií, vybíral si tradiční tituly a naopak se vyhýbal technologickým akcím. Splasknutí bubliny Dot.com v roce 200 tak Gatesův majetek nijak nepoznamenalo. Konzervativní strategie se Larsonovi vyplatila i během finanční krize v letech 2008 až 2009, velké propady hodnoty se Gatesovu majetku vyhnuly.

Postupem času Larson do Gatesova portfolia pustil více akcií. Cascade Investment dnes drží podíly ve veřejně obchodovaných společnostech v hodnotě 57 miliard dolarů, sahající od výrobce zemědělské a stavení techniky Deere & Co., přes správce železnic Canadian National Railway po firmu Republic Services zabývající se odpadovým hospodářstvím. Firma také vlastní 110 tisíc hektarů půdy, což z ní podle oficiálních údajů činí největšího jednotlivého vlastníka zemědělské půdy v USA. Obchoduje s měnami, komoditami a pustila se například i do developmentu.

Celkově ale portfolio zůstává mimořádně stabilní, ostatně tak to Larson i Gates chtějí. Cascade sice detaily o svých nákupech nezveřejňuje, ale finanční zprávy nadace poskytují určité vodítko. Z 15 akciových titulů, které nadace Gatesových nyní drží, jich deset držela i před deseti lety.

Gates nerozhoduje

Provázanost Cascades s Nadaci Billa a Melindy Gatesových ovšem neznamená, že Larsonova investiční rozhodnutí souzní s cíli charitativní činnosti Gatesových. Jedním z témat nadace bezesporu je ochrana životního prostředí, Bill Gates ve své nedávno vydané knize o klimatické změně přiznal, že Cascade Investments ještě v roce 2019 držela akcie ropných společností. A po řadu let byla největším akcionářem společnosti Signature Aviation, světově největšího provozovatele základen pro soukromé tryskáče.

Ostatně během březnového diskusního setkání na sociální síti Reddit Gates přiznal, že Larson má stran správy rodinných aktiv velmi volnou ruku. Když byl dotázán na důvod rozsáhlých akvizic farmářské půdy, odpověděl: „Rozhodla se to udělat moje investiční skupina.“

Ve více než dvacet let staré diskusi s reportéry magazínu Fortune to Larson popsal ještě jasněji. „Když lidé zjistí že Cascade do něčeho investovala, není to Bill Gates. Přál bych si, aby to tak všichni vnímali.“