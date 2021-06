Miliardářská dovolená: Zuckerberg surfuje, Gates relaxuje na statku | E15.cz

Druhý nejbohatší muž na světě Jeff Bezos se počátkem letošního roku vypravil do Mexika. Hned poté, co oznámil že odstoupí z funkce generálního ředitele společnosti Amazon, se spolu s přítelkyní Lauren Sanchezovou vydal na palubu luxusní lodi v mexickém Cabo San Lucas, jak informoval web Fox Business.

Majitel společnosti Facebook Mark Zuckerberg si volno užívá v exotickém luxusu na Havaji. Už v roce 2014 tam koupil část havajského ostrova Kauai, za který údajně zaplatil přes sto milionů dolarů, tedy přes dvě miliardy korun. Na jeho pozemku se nachází dlouhá písčitá pláž, ale i bývalá plantáž cukrové třtiny, uvádí Forbes. Teď na Havaji surfuje s náramkem Sharkbanz za 84 dolarů, který má odpuzovat žraloky, jak informoval web Business Insider.

Ruský oligarcha Roman Abramovič tráví volný čas na své jachtě Eclipse. Přitom letos investoval do druhé luxusní jachty Solaris, kterou si koupil v přepočtu za třináct miliard korun, jak uvádí britský časopis Tatler. Tento byznysmen, politik a majitel fotbalového klubu Chelsea se často vyskytuje na karibském ostrově Svatého Bartoloměje. Tam si totiž už v roce 2009 koupil za devadesát milionů dolarů část zátoky Gouverneur, napsal Forbes.

Bill Gates, čtvrtý nejbohatší člověk na světě, tráví nejvíce času v rezidenčním městě Medina ve Washingtonu, kde má jezdecký areál. Majitel společnosti Microsoft svůj luxusní statek pojmenoval Xanadu 2.0. Komplex zahrnuje koňské závodiště, pět stodol a olivové sady. Pořídil ho především pro svou dceru Jennifer, která je vášnivou jezdkyní. Uvedl to rovněž Forbes.

Obecně se miliardáři nejčastěji vydávají do destinací, jako jsou Maledivy, Egypt, Jamajka, ale také na chorvatský ostrov Hvar nebo na řecký Mykonos. Kromě toho se také vydávají do Španělska na Ibizu nebo do alpského městečka Davos ve Švýcarsku, informoval web Go Banking Rates.