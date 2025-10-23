Meta zruší 600 pracovních míst v divizi pro umělou inteligenci
Americká internetová společnost MetaPlatforms se rozhodla zrušit zhruba 600 pracovních míst v divizi Superintelligence Labs. S odkazem na sdělení firmy to dnes uvedla agentura Reuters. Divize Superintelligence Labs se zabývá rozvojem umělé inteligence (AI) a zaměstnává několik tisíc lidí.
Snížení počtu zaměstnanců má podle společnosti Meta posílit flexibilitu divize. „Díky snížení velikosti našeho týmu bude k učinění rozhodnutí potřeba méně diskusí a každý pracovník bude mít větší zodpovědnost a větší prostor i vliv,“ uvedl podle agentury Bloomberg šéf aktivit pro AI ve firmě Meta Alexandr Wang.
Společnost Meta provozuje například populární sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Nabízí také řadu produktů založených na AI, včetně různých chatovacích systémů.
Firma začala do umělé inteligence investovat v roce 2013, kdy vytvořila divizi Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR). Ta je nyní součástí divize Superintelligence Labs.