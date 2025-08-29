Předplatné

Během vysokoškolských studií založil spolu s Otakarem Šuffnerem FTMO, online platformu pro potenciální tradery, která v posledních letech patří k nejrychleji rostoucím technologickým firmám ve střední Evropě. Začátkem roku společnost oznámila historickou dohodu: koupi amerického nadnárodního brokera Oanda od britského fondu CVC. Investice vyšla FTMO na stovky milionů dolarů. K dalším akvizicím patří marketingová agentura eVisions.

Hodnota majetku podle e15: 13 miliard korun

  • věk: 32
  • obor: trading
  • zdroj majetku: FTMO

