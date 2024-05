Mistrovství světa (MS) v ledním hokeji vypukne v Praze a Ostravě už dnes. Akce, kterou Češi naposledy vyhráli v roce 2010, představuje nejen vrcholný sportovní okamžik, ale i mimořádnou příležitost pro byznys. Málokterá událost konaná v Česku totiž dokáže koncentrovat více pozornosti veřejnosti v jeden okamžik na jedno místo. Na extra přísun zákazníků se těší mimo jiné i hospody a restaurace v blízkosti pražské O2 areny. A to do té míry, že gastronomická mapa v jejím okolí připomíná spíše válečnou zónu – natolik jsou vztahy mezi tamními podniky vyhrocené.

„Že vy jste další tajný agent?“ ptá se mne provozní restaurace Švejk U Brázdů. Jen za poslední tři týdny se mu v podniku měla ucházet o brigádu skupinka falešných zájemců. „Ve skutečnosti zjišťovali, kolik platíme na hodinu, kolik kvůli turnaji nabíráme brigádníků a podobně,“ dostává se mi po vytažení novinářského průkazu a uklidnění situace vysvětlení. Ne už ale odpovědi na prostou otázku, jak se podnik chystá na turnaj a jakou pro něj představuje obchodní příležitost. Evidentně slibnou.

Ještě opatrnější jsou ve Šnytu, Kolčavce a několika dalších podnicích. „Je tu velký tlak majitelů, boj o zákazníky se vede do jisté míry hlavně před turnajem, kdy se chystá a zasmluvňuje nabídka, tedy jídla a nápoje,“ dozvídám se v jedné z restaurací. „Já bych vám to ráda řekla, skutečně, ale teď to je naprosto nemyslitelné, vztahy tady jsou napjaté,“ popisuje provozní, který si nepřál být jmenován, na další „hospodské“ adrese.

Sdílnější je majitel Kozlovny Na ráně Libor Douša. „Jeho“ podnik je hned naproti areně, a tak se možná tolik nebojí. Konkurenční prostředí je podle něj ostřejší než běžně i kvůli horší finanční kondici restaurací a hospod, kterým se teď rýsuje dvoutýdenní takřka nepřetržitý přísun rozjařených a utráceníchtivých klientů v uvolněné náladě.

Jestli jsou Češi na něco „vysazení“, pak je to cena piva.



Ve fanzonách při MS bude stát půllitr „plzničky“ 110 Kč.



„Výsledná suma, kterou určil org.výbor, vzešla z pečlivé analýzy u obdobných akcí v tuzemsku i zahraničí. Cena je adekvátní MS v hokeji,“ říká šéf OV Petr Bříza. — Robert Sára (@RobertSara_26) May 2, 2024

Zápasů v jeden den se hraje více, tím větší význam má turnaj ve srovnání s koncerty a jinými akcemi, které se v O2 areně konají pravidelně. „Když v takové situaci přijde mistrovství světa v hokeji, podnikatelé jsou pak úplně zjančelí,“ nediví se tlakům Douša.

Během turnaje očekává frmol a nárůst tržeb přinejmenším o třetinu. Místo zhruba deseti zaměstnanců, kteří během směny pečují o zákazníky, jich bude díky brigádníkům o polovinu více. Zhruba o pětinu podle něj narostou i ceny jídel a piv, jejich nabídku Kozlovna naopak dočasně zúží.

„Proto, abychom zvládali rychle servírovat nejčastěji objednávaná prověřená česká jídla, která se od nás očekávají. Těšíme se na Finy, o nich od posledního v Česku konaného mistrovství víme, že se rádi napijí. Stabilní ‚držáci‘ Lotyši, Slováci a Poláci budou bohužel v Ostravě,“ dodává s nadsázkou Douša.

Šampionát je nejdůležitějším okamžikem ne roku, ale hned několika let například pro tuzemskou divizi Coca-Coly. MS označila za naprostou prioritu a vytvořila dosud největší hokejovou kampaň ve své historii. „Žije tím celá firma, tedy stovky lidí. Není nikdo, kdo by se do příprav nezapojil. Je to skutečně velmi unikátní událost, nikdy dříve se celá firma takhle nespojila na jediném projektu. Takže si dáváme záležet,“ popisuje význam turnaje Václav Koukolíček, mluvčí nápojářského gigantu, jenž je partnerem české hokejové reprezentace.

Fanoušky oslovuje mimo jiné soutěží o vstupenky, kterou podporuje trojice influencerů Tomáš Zástěra, Lucie Bechyňková a Simona Salátová. Coca-Cola je partnerem i pro olympijské hry nebo mistrovství Evropy ve fotbale, na domácí půdě konané hokejové mistrovství má však dle Koukolíčka mnohem větší potenciál oslovit miliony lidí.

Kampaň, jejíž rozpočet „kola“ nezveřejňuje, se zaměří na trio nápojů: Naturu, oficiální vodu turnaje, izotonický nápoj Powerade a Coca-Colu. Jakou částku za ně zaplatí fanoušci v pražské O2 areně nebo ostravské Ostravar areně, Koukolíček nesdělil s tím, že si cenu určuje konkrétní prodejce. V jaké výši se bude pohybovat cenová hladina, však naznačuje cena za půllitr „plzně“ ve fanzónách: 110 korun.

„Ceny zvyšují i hoteliéři. Z běžných 1500 korun za pokoj se v pokročilejších fázích turnaje stane až dvojnásobek,“ popisuje vlastní cenovou politiku Vlastislav Šos, ředitel skupiny Olympik Hotels. Ta provozuje trojici hotelů Artemis, Olympik a Tristar v blízkosti O2 areny.

„Díky mistrovství pozorujeme růst poptávky asi o čtvrtinu. Češi, Němci, Rakušani, Švýcaři, Švédové i Finové hokej milují, navíc Praha táhne. Turnaj je pro hotely top akce, můžeme si dovolit zvýšit ceny, stejně jako dopravci nebo provozovatelé různých doplňkových akcí,“ popisuje Šos.

Přestože některé hotely či restaurace využijí akce ke zdražení, vyšší tržby během krátkého dvoutýdenního turnaje nejsou jejich hlavním benefitem. Z dlouhodobého hlediska je jím hlavně unikátní příležitost propagovat Prahu a Ostravu jako kulturní, bezpečné a zábavné destinace. Pokud ji města využijí, spokojení turisté se mohou vracet řadu let.

„Jistě, mistrovství je byznys, ale násobně větší hodnotu má reklama, kterou Česko získá. Kdybyste chtěl oslovit stejné množství potenciálních turistů v zahraničí například placenými kampaněmi, nedoplatil byste se,“ říká prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. Napříč hospodami a restauracemi neočekává výraznější zvyšování cen – mělo by mu zabránit ostré konkurenční prostředí.

To panuje i na trhu sázkových kanceláří. Mistrovství světa v hokeji patří k tahákům roku. Jen u Fortuny si lidé během loňského ročníku vsadili za asi sedm set milionů korun.

„Pro letošní rok předpokládáme nárůst objemu přijatých sázek někam k 850 milionům. Jakkoliv jsou sázkaři každým rokem úspěšnější, loni se bookmakerům podařilo udržet v plusu. Marže samozřejmě kolísá podle výsledků, dlouhodobě se ale bavíme o jednotkách procent,“ říká mluvčí Fortuny Petr Šrain. Konkurenční Tipsport loni přijal sázky za více než 1,1 miliardy a také čeká meziroční nárůst.

„Mistrovství světa je pro nás každoročně jednou z největších akcí. Zvlášť když se koná v České republice. Navíc je to vzhledem ke skupině v Ostravě skoro ‚domácí‘ šampionát i pro Slováky. Takže i pro Tipsport na Slovensku jde o významný podnik,“ uvádí mluvčí sázkové kanceláře, která je oficiálním partnerem MS, Jiří Hadrava. Tipsport díky partnerství nabídne živé streamy ze všech zápasů.

Sázkaři i bookmakeři zatím nejvíce favorizují Kanadu. Její národní tým přiveze do Prahy superhvězdy světového hokeje, například teprve 18letého Connora Bedarda z Chicaga Blackhawks. Není divu, že na triumf Kanady sází většina hráčů v kurzu zhruba 3,5 ku 1. Velkým favoritem je i další nároďák ze zámoří, a to USA s mírně vyšším kurzem.

Na to, že se čeští hokejisté zapíší do historie a na domácím hřišti vybojují zlato, sází jen desetina tipujících. Více věří v zisk jakékoliv medaile – na žádný jiný tým Fortuna nepřijala více sázek než na Čechy. „Evidujeme i sázku 500 korun na výhru Polska v kursu 1500 s potenciální výhrou 750 tisíc,“ zmiňuje extrémní příklad hry na štěstí Šrain.

Z pozice hlavního oficiálního sponzora využívá šampionát ke svému zviditelnění také Škoda Auto, a to už od roku 1993. Díky tomu drží oficiální zápis v Guinnessově knize rekordů. Jedná se totiž o nejdelší sponzorství v historii významných sportovních událostí. Pokračovat bude přinejmenším do roku 2027.

Vášeň pro hokej s nákupem v obchodech hodlá v kampani propojit Tesco. Stejně jako další firmy sází i na spolupráci s influencery, mimo jiné s Jakubem Štáfkem. Jako hrdý partner mistrů světa ve fandění se chce tvářit Raiffesenbank, která nabídla soutěž o vstupenky ve své investiční aplikaci. O pozornost se z oficiálních pozic partnerů poperou také Komerční banka, Generali Česká pojišťovna nebo Kaufland.