Stejně tak je ale jasné, že domácí mistrovství začne bez účasti nejlépe vydělávajícího českého sportovce. Tým Boston Bruins, kde hraje hlavní roli útočník David Pastrňák s příjmy 13 milionů dolarů ročně, si totiž zajistil účast ve vyřazovacích bojích zámořské soutěže. Pastrňák by teoreticky mohl do Prahy dorazit po brzkém vypadnutí z play-off.

Vzhledem k tomu, že Boston patří k těm vůbec nejlepším týmům NHL, by se ale Pastrňák musel v první řadě vypořádat s pořádnou porcí zklamání. Stejná situace se týká momentálně zřejmě nejlepšího hráče zámořské soutěže, Kanaďana Nathana MacKinnona z Colorada. Pouze on si v zámořských ledových arénách vydělá víc než Pastrňák, a to 16,5 milionu dolarů.

Když pálí Pastrňák. Připomeňte si, jaké pěkné góly umí český útočník dát:

Parádní gól! Pastrňák při výhře Bostonu nachytal brankáře • NHL

Naopak sezona v dubnu končí týmu Buffalo Sabres, a právě tento tým v Česku proslavený legendárním gólmanem Dominikem Haškem by mohl do Prahy a Ostravy „dodat“ mimořádně zajímavou várku hráčů. Desátého května by mohl v Ostravě vyjet na led švédský útočně laděný obránce Rasmus Dahlin se smlouvou na 11 milionů dolarů ročně.

Přestože hraje na defenzivní pozici, patří do první stovky nejproduktivnějších hráčů celé soutěže. Za pozornost ale stojí i jeho jednadvacetiletý kanadský kolega z obrany Owen Power. Také on je schopný tvořivé hry, a tomu odpovídají i jeho příjmy přes osm milionů dolarů za sezonu.

Rasmus Dahlin|Reuters

Obdobnou zásobárnou lákavých jmen pro šampionát by se mohlo stát i New Jersey Devils, kde působí i české levé křídlo Ondřej Palát s šestimilionovým kontraktem. Mnohem více než Palát ale letos v dresu s ďábelským logem září Jesper Bratt. Sbírá bod na zápas a osm milionů dolarů za sezonu k tomu. Stejnou gáži má i šikovný Američan Jack Hughes. O ani ne milion méně si vydělá kapitán Devils, švýcarský útočník Nico Hischier. Všichni tito borci by si mohli v Česku zahrát hned při dvou různých příležitostech. Týmy New Jersey a Buffala spolu v Praze v říjnu odehrají regulérní soutěžní utkání NHL.

Hvězdy ale mohou dorazit do Prahy i z mnoha dalších klubů. Mistrovství světa obvykle představuje v očích zámořských fanoušků, hokejistů a trenérů druhořadou záležitost, protože se koná v době, kdy ty nejlepší týmy NHL bojují o Stanley Cup.

Turnaj druhé kategorie? Letos ne

Tentokrát ale funkcionáři hráčům zdůrazňují důležitost pražského turnaje. Například generální manažer americké reprezentace pro olympiádu 2026 Bill Guerin pro server The Athletic popsal, že mistrovství světa je dobrou příležitostí pro všechny hráče na hraně olympijské nominace, aby na sebe upozornili.

Rozhodující vliv na to, kteří hráči budou pro Prahu k dispozici, ale má postavení jejich týmu po základní části NHL. Ta skončí příští týden. Neznámou je v současnosti post Pittsburghu Penguins, který v době psaní článku neměl zaručenou účast v play-off.

V jeho sestavě přitom hraje Sidney Crosby, jeden z vůbec nejlepších hráčů posledního desetiletí, který má navíc na Prahu jen ty nejlepší vzpomínky. V roce 2015 zde vyhrál s Kanadou titul mistra světa. Kromě Crosbyho je součástí Penguins další vynikající švédský obránce, Erik Karlsson. Ten vydělává přes 11 milionů dolarů ročně, Crosby momentálně zatěžuje rozpočet svého klubu necelými devíti miliony dolarů.

Vyprodaná O2 arena sledovala v roce 2015 český duel s Kanadou. Plná hala bude na zápasy Česka i letos.|Pavel Mazáč (Sport)

Během šampionátu ale nakonec může přilákat nejvíce pozornosti hráč, který si nepřijde na více než pět milionů dolarů ročně. Osmnáciletý chicagský útočník Connor Bedard hraje v NHL první sezonu, dokazuje ale, že s průměrem skoro bodu na zápas patří mezi nejtalentovanější hráče posledních let. Jeho tým se do bojů o Stanley Cup neprobojuje, Bedard má proto příležitost sbírat další cenné zkušenosti v Praze.

Jeho účast ale zároveň přispěje k tomu, že český tým notně spoléhající na hráče z evropských lig rozhodně nebude patřit k favoritům turnaje. A to ani přesto, že se jej nezúčastní hráči Ruska kvůli Moskvou rozpoutané válce na Ukrajině. Největší ruská hokejová hvězda Alexandr Ovečkin přesto nemá problém chlubit se na Instagramu profilovou fotografií s Vladimirem Putinem.

Connor Bedard|Reuters