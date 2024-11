„Financování od EIB je atraktivní v tom, že nemusíme odevzdat firmu do rukou private equity. Ne, že by na tom bylo něco špatně, ale pro mě jako pro majoritního majitele Y Softu ještě nenazrál čas vzdát se podstatné části kontroly nad směřováním firmy,“ řekl Muchna, který založil Y Soft se svým společníkem Martinem de Martini v roce 2000 v Brně.

Pokud chce softwarová firma, obzvláště ta z Evropy, obstát v globální konkurenci amerických a čínských firem, musí podle Muchny do výzkumu a vývoje investovat enormní částky. „Spolupráce s EIB nám umožní investovat do vývoje více než 1,5 miliardy korun v horizontu několika let a získat tak kritickou konkurenční výhodu na globální úrovni,“ dodal Muchna.

Y Soft dosahuje v posledních letech tržeb kolem jedné miliardy korun ročně a působí ve více než 190 zemích světa. Peníze z nového úvěru firma v příštích třech letech použije zejména na rozšíření kapacit vývojového týmu ve své brněnské centrále. To by mělo pomoci urychlit vývoj a nasazení cloudových kancelářských řešení a produktové řady automatizačních nástrojů, jejichž součástí je software funkčně provázaný s robotikou, kamerami a senzory. Firma podle Muchny také řeší rozšíření svých aktivit v oblasti digitalizace dokumentů, zapojení umělé inteligence či ESG reportingu.

Třicetimilionový úvěr pochází z programu InvestEU, prostřednictvím kterého financuje EIB vývoj technologií v Evropské unii. „Projekt společnosti Y Soft je příkladem toho, jak mohou špičková moderní řešení zvyšovat produktivitu a udržitelnost, což je v souladu s naším posláním urychlit digitální transformaci Evropy a podporovat dynamické podniky s globálním dosahem,“ uvedl viceprezident EIB Kyriacos Kakouris.

Evropská investiční banka tak pokračuje v podpoře českých firem. Letos už poskytla například 90 milionů eur internetovému prodejci potravin Rohlik Group podnikatele Tomáše Čupra na další expanzi v Evropě.

„Přede dvěma lety zase EIB investovala 610 milionů eur na podporu českých podniků, včetně úvěrových linek pro malé a střední podniky a společnosti se střední kapitalizací prostřednictvím finančních institucí, jako jsou SG Equipment Finance Czech Republic, Česká spořitelna a Československá obchodní banka,“ vyjmenoval Kakouris. A třeba v roce 2020 poskytla banka 300 milionů eur na financování vodohospodářských opatření v České republice.