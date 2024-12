Evropská unie zahájila svůj nejambicióznější vesmírný program za posledních deset let a podepsala smlouvu o vybudování satelitní sítě v hodnotě více než deseti miliard eur (přes 250 miliard korun), napsal list Financial Times (FT). Služba IRIS² má konkurovat projektu Starlink miliardáře Elona Muska a poskytovat vysokorychlostní připojení evropským vládám i občanům. Dalším cílem projektu je posílit zabezpečení komunikace v době rostoucích kybernetických hrozeb a podpořit Evropu, aby obstála v konkurenci ostatních globálních hráčů .

Satelitní konstelace je po navigačním systému Galileo a největší světové síti k pozorování zemského povrchu Copernicus třetím velkým evropským infrastrukturním projektem ve vesmíru. Byla oznámena před dvěma lety s dvojím cílem: poskytovat členským států suverénní a bezpečné komunikační služby a zároveň oživit skomírající unijní kosmické snahy s pomocí špičkového projektu.

Jednání byla náročná a vyvolala spory ohledně rostoucích nákladů i rizik a způsobu rozdělení práce. V pondělí Evropská komise stanovila cenu programu na 10,6 miliardy eur, přičemž 61 procent bude financováno z veřejných zdrojů a zbytek půjde z prostředků průmyslového konsorcia SpaceRise, které vedou společnosti Eutelsat, Hispasat a SES.

Síť má podpořit evropskou konkurenceschopnost

Pro Evropu je strategicky důležité získat vlastní vesmírnou komunikační síť a nezbytně nutné mít autonomní a bezpečné spojení, zdůraznil šéf Generálního ředitelství pro obranný průmysl a vesmír Timo Pesonen. „IRIS² je základem naší strategické autonomie a obranné kapacity, podporuje naši konkurenceschopnost a dodává energii spolupráci veřejného a soukromého sektoru,“ dodal.

Konsorcium SpaceRise, do nějž patří mimo jiné evropské kosmické a komunikační společnosti Airbus, Deutsche Telekom, Telespazio a Thales, dostane na projektování, výstavbu a provozování IRIS² dvanáctiletou koncesi.

V rámci projektu bude na nízké a střední oběžné dráhy Země umístěno 290 družic, které by měly zahájit provoz do začátku roku 2030. Většina kapacity sítě bude určena pro komerční širokopásmové služby, jež budou satelitní operátoři nabízet podnikům a domácnostem. Podstatná část má ale sloužit také k zabezpečení vládních komunikací.

Francouzský satelitní operátor Eutelsat počítá s tím, že mu IRIS² pomůže financovat vývoj nové generace družic v jeho dceřiné společnosti OneWeb. Eutelsat coby největší investor ze soukromého sektoru investuje do projektu 2 miliardy eur. Podle jeho výkonné ředitelky Evy Bernekeové jde o omezenou investici, která nebude potřeba do roku 2028, kdy začne výroba. Přesto bude OneWeb schopen integrovat technologii vyvinutou pro IRIS² do svých vlastních nových satelitů dříve, dodala. „Získáme přístup, a možná i rychlejší, k technologiím, kde jsou náklady z velké části financovány z veřejných prostředků,“ řekla.

Kosmický průmysl v EU pokulhává

Program by měl přitáhnout zakázky pro evropský kosmický průmysl. Odvětví se snaží přizpůsobit přechodu od velkých komunikačních družic na geostacionární dráze ve výšce asi 36 tisíc kilometrů nad Zemí k megakonstelacím menších satelitů na nízké oběžné dráze Země, v oblasti vesmíru do výšky 2000 kilometrů.

Kvůli poklesu aktivit na geostacionární dráze však Thales a Airbus, dva největší evropští výrobci satelitů, v posledních měsících oznámili propouštění tisíců zaměstnanců.

Italský expremiér Mario Draghi ve své zprávě o evropské konkurenceschopnosti konstatoval, že Muskova satelitní širokopásmová služba Starlink s více než 6000 družicemi, které poskytují komunikační služby do více než 100 zemí, poškozuje „evropské telekomunikační operátory a výrobce“. Komerční a exportní prodeje v tomto odvětví klesly téměř na úroveň roku 2009. EU nyní zaostává „za USA v oblasti raketových pohonů a megakonstelací pro telekomunikační a satelitní přijímače a aplikace, což je trh mnohem větší než ostatní kosmické segmenty“, upozornil Draghi.

Šéf Evropské kosmické agentury (ESA) Josef Aschbacher uvedl, že program IRIS² „podpoří inovace v evropském kosmickém průmyslu, zvýší evropskou konkurenceschopnost a vytvoří pracovní místa“. Že projekt zvýší konkurenceschopnost Evropy, doufá také šéf francouzského Národního centra kosmického výzkumu (CNES) Philippe Baptiste: „Dříve jsme byli v Evropě jasnými lídry v oblasti vesmírných telekomunikací. Nyní se však trh jednoznačně přesouvá na LEO (nízkou oběžnou dráhu Země). Je důležité nejen pro strategickou agendu Evropy, ale také pro zdejší společnosti, aby získaly vedoucí postavení v oblasti technologií. Musí být konkurenceschopné,“ prohlásil..

IRIS² je stěžejním satelitním programem EU, který má řešit dlouhodobé bezpečnostní problémy, jež se v posledních třech letech prohloubily v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a kybernetických útoků v několika evropských zemích. „Je to významný krok směrem k suverenitě Evropy a bezpečnému připojení,“ uvedla v tiskovém prohlášení unijní exekutiva.