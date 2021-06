Na SWCSummitu v Praze vystoupí spoluzakladatel Applu Steve Wozniak | E15.cz

Hlavní osobností letošního Startup World Cup & Summitu, který se uskuteční v Praze ve dnech 5. a 6. října, bude legenda počítačového inženýrství Steve Wozniak. Byl to právě on, kdo před 45 lety stál po boku Steva Jobse u zrodu značky Apple a kdo svým průlomovým stolním počítačem navždy změnil vývoj IT průmyslu. Návštěvníci akce ho nejen uvidí naživo, ale dokonce budou mít možnost položit mu vlastní dotaz.