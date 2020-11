Metnar rozjíždí agenturu, která pomůže vývozu zbrojovek | E15.cz

Agentura CzechTrade spadající pod rezort průmyslu a obchodu uzavírání kontraktů označovaných jako „government to government“ neumožňuje.

„Dovedu si představit, že na mezivládní úrovni budeme jako například Izrael nabízet také produkty podniků, které z pohledu obranných schopností České republiky strategické nejsou, ale mohou být důležité pro naše partnery z NATO, EU a z dalších zemí,“ řekl náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný s tím, že poptávka po obchodech formou mezivládních dohod doma i v cizině roste. Tam se v posledních letech stává trendem.

Hlavním kritériem pro podporu daného produktu ministerstvy obrany, financí, průmyslu a obchodu a zahraničních věcí a následně vlády bude, aby se vyráběl v Česku. Společnosti budou muset navíc doložit, že jsou ekonomicky zdravé a nekrachují. V opačném případě garance od státu nedostanou.

Agentura pro mezinárodní obrannou spolupráci (AMOS) má vzniknout od ledna, pracovat v ní zpočátku bude deset až patnáct lidí. Nyní se čeká na souhlas vlády s takzvanou systemizací služebních míst, která se schvaluje vždy v prosinci. Následně úřad Lubomíra Metnara (ANO) vyhlásí na pozice výběrová řízení.

„Název je podobný jako u stejných zahraničních institucí. AMOS ale není jen prozaická zkratka, obsahuje i určitou nadstavbu,“ dodal Kopečný. Vývoz vojenského materiálu z ČeskaAutor: E15

V USA, Francii nebo v Německu mají podobné agentury stovky zaměstnanců. Tyto státy však spolu s Ruskem a Čínou vedou žebříček největších exportérů. Česko se pohybuje kolem dvacátého místa. Třeba v objemu produkce ručních palných zbraní se však řadí na přední příčky. Patří rovněž mezi devět zemí na světě, které kompletně vyvíjejí a vyrábějí vojenské proudové letouny.

„Doufám, že přes tuto agenturu budou moci prodávat všichni čeští výrobci od klasického vojenského materiálu až po firmy, které dělají speciální software. Tedy každý, kdo má dobrý produkt a kdo je seriózní firmou,“ uvedl prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Sdružení vznik agentury požaduje už řadu let.

Podle šéfa STV Group Davida Háce mají zbrojní zakázky velké ekonomické i mezinárodněpolitické implikace. „Podnikům by určitě pomohl dravější a asertivnější přístup české vlády. Inspirací mohou být státy, které tvrdě propagují své národní ekonomické zájmy, jako jsou v Evropě Francie či Německo,“ míní Hác.

Agentura má spadat přímo pod ministra Metnara, aby měla patřičnou váhu. Řídit by ji měl zkušený diplomat, který by rozuměl obranným systémům a technologiím a v ideálním případě i byznysu. Mohl by to být voják s vysokou hodností, který působil v bruselské centrále NATO, případně na české ambasádě v některé významné západní zemi.

„Obchod s obrannými a bezpečnostními produkty je velmi konzervativní prostředí,“ podotkl náměstek Kopečný.

Český rezort obrany akviziční projekty na mezivládní bázi jednoznačně upřednostňuje i proto, že jsou transparentní. S výjimkou bitevníků L-159, obrněnců Pandur či útočných pušek tak uzavřel všechny nejvýznamnější armádní zakázky. Byl to pronájem stíhaček Gripen od Švédska nebo nákup 3D radarů z Izraele, s nímž Česko úzce spolupracuje v obranných a bezpečnostních otázkách včetně hrozeb mezinárodního terorismu. Posledním velkým mezivládním kontraktem je loňská smlouva s USA o dodávce osmi vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř AH-1Z Viper.

Loni byli největšími zákazníky Indonésie, USA a Jordánsko

Export zbraní a vojenského materiálu z ČR loni meziročně stoupl o 13,6 procenta na 15,9 miliardy korun. Tři stovky českých firem v roce 2019 získaly přes 1200 vývozních licencí v hodnotě 21,8 miliardy. Vyplývá to ze zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu ministerstva průmyslu a obchodu.

Hodnotově největší vývozy loni směřovaly do Indonésie (2,18 miliardy korun), USA (1,62 miliardy korun) a do Jordánska (1,24 miliardy korun), z Evropy pak do Maďarska (767,3 milionu korun) a Polska (622,9 milionu korun). Export střelných zbraní dosáhl objemu 4,3 miliardy, o 745 milionů meziročně víc.