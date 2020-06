Na trhu s rozvozem jídla došlo k miliardovému spojení. Unilever se sestěhuje do Londýna | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Rozvážkový gigant

Evropská společnost na rozvoz jídla Just Eat se dohodla na odkoupení americké společnosti Grubhub. Za firmu, která se také specializuje na dovoz pokrmů, zaplatí Just Eat celkem 7,3 miliardy dolarů, tedy téměř 171 miliard korun. Spojením vznikne jedna z největších světových firem specializujících se na rozvoz jídla.

Sjednocení Unileveru

Společnost Unilever oznámila, že plánuje sjednotit své provozy do jediné mateřské entity. Opustila by tak stávající formu dvojité, britsko-nizozemské společnosti. Novým sídlem by byl Londýn.

Americká ekonomika klesne

HDP Spojených států letos klesne o 6,5 procenta. Negativní předpověď oznámila Americká centrální banka (Fed). Ta však zároveň uvedla, že bude pokračovat v poskytování rozsáhlé podpory domácí ekonomiky. Svou základní úrokovou sazbu banka podle očekávání ponechala beze změny v pásmu nula až 0,25 procenta. V příštím roce očekává Fed nárůst ekonomiky o pět procent.

Virová krize

Až 200 tisíc obětí by mohla mít v září krize spojená s pandemií nového typu koronaviru, způsobující onemocnění Covid-19, ve Spojených státech. Uvedl to expert Ashish Jha z Harvardovy univerzity. Doplnil, že pokud země nepřistoupí k nějaké drastické akci, bude počet mrtvých i nadále stoupat. Virus už se v USA potvrdil u více než dvou milionů osob a 113 tisíc z nich zemřelo.