Tesla je nejhodnotnější automobilkou světa | E15.cz

Podle serveru je americká automobilka v současné chvíli nejhodnotnější i díky tomu, že je ze všech světových výrobců nejdál v udržitelném vývoji automobilů.

Ve středu večer se její akcie na newyorské burze prodávaly za víc než tisíc dolarů za kus. To byl historický rekord.

Současné důvěře investorů pomáhají i solidní prodeje elektromobilů Tesla v Číně. Během jednoho měsíce se na zdejším trhu prodalo celkem 11 tisíc kusů Tesla Model 3, což je v rámci elektromobilů jednoznačně nejvíce.

Tesla is now officially the most valuable automaker of all the world!! Congrats!! 🎉🎉🚀 @elonmusk @tesla pic.twitter.com/BSovZVTGJ3