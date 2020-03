Koronavirus: Na trzích vládne chaos | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Trumpův zákaz

Americký prezident Donald Trump ohlásil 30denní zákaz veškerých cest do Spojených států z Evropy, s výjimkou Británie. Omezení má zpomalit šíření nového koronaviru v USA, v první vlně ale především vyděsilo investory. Trump, který během svého projevu opakovaně hovořil o „cizím viru“, nejprve naznačil, že zákaz se bude týkat i zboží. Až později na Twitteru upřesňoval, že pohyb zboží zůstane neomezen. Index S&P 500 jen během Trumpovy řeči při předburzovním obchodování klesl o dvě procenta.

ECB v záři reflektorů

Evropská centrální banka se dnes může postavit do čela tažení národních bank proti hospodářským následkům koronaviru. Prezidentka ECB před čtvrtečním zasedáním uvedla, že banka zváží využití všech nástrojů, které má k dispozici. Dodala přitom, že jakékoli opatření musí být podpořeno stimuly evropských vlád, aby bylo skutečně efektivní.

Ropná válka dopadá na USA

Zatímco Saúdská Arábie a Rusko zaplavují trh levnou ropou, produkce ropy v USA by v příštím roce mohla poprvé od roku 2016 klesnout, předpovídá americká vládní agentura EIA. Americké investiční fondy navzdory tomu hrnou své peníze do těžebních společností, sázejí totiž na to, že stát americkému ropnému průmyslu pomůže.

Chaos

Na trzích zavládl chaos. Americký index Dow Jones ztratil od 12. února pětinu své hodnoty. Výprodej, který následoval po posledním projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, naznačil, že investoři nevěří ve schopnost vlády stabilizovat americkou ekonomiku. Banky i investiční fondy se v hodnocení situace značně rozcházejí. Zůstává jediná jistota – růst cen zlata pokračuje.

Očekávané události

Britský premiér Boris Johnson má představit plány země na zpomalení epidemie koronaviru. Ve hře je například zákaz diváků na zápase fotbalové Premier League.