Uzavření škol: chybí zaměstnanci, omezuje se doprava, rodičům nestačí ošetřovné | E15.cz

Do školy od středy nechodí zhruba 1,7 milionu dětí, s řadou těch mladších přitom musí zůstat rodiče doma. Rodiče mohou za hlídání školáků čerpat ošetřovné, které činí 60 procent základu příjmu a které vystavuje přímo škola. Příspěvek však mohou čerpat jen devět kalendářních dní, samoživitelé pak šestnáct dní. Školy přitom mohou být v případě zhoršení epidemiologické situace zavřené až měsíc, uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Opoziční lidovci vyzvali vládu, aby délku ošetřovného prodloužila na celou dobu uzavření škol. Kromě toho chtějí navýšit dávku, kterou hradí stát, na sto procent příjmu. Na ošetřovné by měli podle lidovců také dosáhnout i živnostníci, kteří dosud nemají na příspěvek nárok.

„Vážně apeluji na vládu, aby iniciovala vyhlášení stavu legislativní nouze a předložila legislativní úpravu ošetřovného, kdy je nezbytně nutné toto vyřešit v těchto dnech,“ řekl předseda lidovců Marian Jurečka, který upozornil, že většina rodičů vyčerpá příspěvek už příští čtvrtek.

Sněmovna se rozhodla ve středu odpoledne na předčasném ukončení březnové schůze, poslanci by se měli znovu sejít na řádné schůzi v dubnu. Všechny změny zákonů se tak odkládají. Pokud by však byl vyhlášen stav legislativní nouze, mohla by se sněmovna sejít a případné změny v ošetřovném přijmout. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že rodiče ve finanční tísni mohou zažádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci.

Zaměstnanci chybí v soukromých firmách i ve státní správě. Řada dopravních podniků, například v Praze a ve Středočeském kraji, najely na prázdninový režim a zrušily školní autobusy. V nemocnicích zase chybí zdravotníci.

V některých oblastech se zavírají kvůli nedostatku personálu i mateřské školy. Kvůli tomu vyzývají opoziční Starostové a nezávislí vládu k tomu, aby stát hradil ošetřovné i rodičům dětí mateřských škol. „Považuji za nesystémové a krátkozraké, že v dotčeném formuláři, které vyplňuje rodičům škola, není kolonka “mateřské školy” a náprava se mi zdá poměrně jednoduchá,“ napsal šéf hnutí Vít Rakušan v dopise pro Maláčovou.

Řada firem nabízí práci z domova. Například Budějovický Budvar umožní svým zaměstnancům, kteří mají děti do deseti let věku, aby zůstali doma. Potravinářské řetězce zase upravují směny, aby se mohli zaměstnanci postarat o své děti. Mlékárna Madeta nabídla těm, kteří pracují na generálním ředitelství, že mohou své děti nechat hlídat na ředitelství.