Koronavirus hýbe s trhy | E15.cz

Muskův bláznivý platový balíček blíže realitě

Tržní hodnota automobilky Tesla se tento týden poprvé krátce přehoupla přes hranici stamiliard dolarů. To je zároveň práh, který odemkne první tranši balíčku odměn šéfa automobilky Elona Musla v hodnotě 346 milionů dolarů, pokud si výrobce elektromobilů tento výkon udrží měsíce v řadě. Akcie Tesly se více než zdvojnásobily, když automobilka vykázala překvapivý zisk ve třetím čtvrtletí, otevřela novou továrnu Číně a předstihla plán při uvedení nového crossoveru Model Y.

Miliony na vyspělejší stavební materiály

Ruský ocelářský miliardář Alexej Mordašov založil rizikový fond, který investuje do technologických firem zaměřujících se na cokoli kolem oceli. Fond Severstal Ventures bude také zvažovat investice do materiálů jako beton a dřevo. Loni společnost pátého nejbohatšího Rusa vložila do startupů na 20 milionů dolarů. Letos v lednu už stihla kapitálově vstoupit do nizozemské firmy Airborne, která vyvíjí kompozity používané v letadlech, lodích a stavebnictví.

Nový typ koronaviru skládá účty

Počet potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru stoupl v Číně na 440. Epidemie plicního onemocnění si vyžádala už devět životů. Kvůli rychlému šíření nákazy dnes mimořádně zasedne Světová zdravotnická organizace, která rozhodne, zda je třeba vyhlásit celosvětový stav zdravotní nouze. Nebezpečný virus ovlivnil náladu na trzích. Čínský jüan oslabuje vůči americkému dolaru. Z těchto obav naopak těží japonský jen a švýcarský frank, tedy měny považované investory za bezpečné útočiště v období nejistoty.

V Davosu pokračuje zasedání WEF

Ve švýcarském horském letovisku Davos druhým dnem pokračuje jubilejní 50. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). V centru pozornosti by měly i dnes být klimatické a geopolitické otázky. Projev pronesou předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová či dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová a britský princ Charles. Pozornost by se mohla upírat také k vystoupení správkyně Hongkongu Carrie Lamové, která bude chtít účastníky zasedání přesvědčit, že i přes několikaměsíční protivládní protesty není postavení poloautonomní čínské provincie jako jednoho z nejvýznamnějších světových finančních center ohroženo.

Nejistá sezóna Netflixu?

Konkurence na trhu streamovacích televizních služeb, kterému už řadu let dominuje americká společnost Netflix, nabírá na intenzitě. Netflix se však necítí ohrožen. Jeho akcie po oznámení vcelku pozitivních výsledků za uplynulý rok si připsaly 4,3 procenta. Mezinárodní předplatitelé služby totiž pomohli vyrovnat zpomalení v USA. Společnost navíc přislíbila, že letos navýší o pětinu své výdaje.