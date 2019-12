Muž, který vynalezl televizi digitálního věku | E15.cz

Až si budete na Vánoce stahovat filmy, které vám klasické televizní programy nenabízejí, vězte, že za to do značné míry vděčíte Reedu Hastingsovi, muži, který jako první pochopil možnosti streamovacích služeb, televize 21. století, a naplno jich využil. Seznamte se: Reed Hastings, zakladatel miliardového impéria zvaného Netflix.

Reed Hastings nezapadá do typické představy technologických guruů, kteří utvářeli digitální revoluci. Narodil se v Bostonu a mezi jeho předky najdeme například finančníka a vynálezce Alfreda Lee Loomise, který se kromě jiných novinek podílel i na tvorbě atomové bomby. A kombinace armády a vědy Hastingse v rané dospělosti silně ovlivňovala. Po střední škole se zapsal do kurzu mariňáků, ale nedokončil ho a raději nastoupil do Mírových sborů, nezávislé federální agentury, která se různými sociálními, edukačními nebo investičními programy snaží napomáhat celosvětovému míru. Díky tomu procestoval řadu koutů světa a právě o této době často mluví jako o velké inspiraci pro budoucí byznysovou dráhu.

Na rozdíl od jiných digitálních velikánů Hastings dokončil vysokou školu. Konkrétně prestižní kalifornskou Stanford University, kde získal magisterský titul z počítačových věd. To bylo v roce 1988, kdy byl internet doménou univerzit a nanejvýš několika soukromých nadšenců. Počítače byly tehdy z dnešního pohledu hloupé a pomalé. Zároveň to byla doba překotného vývoje, kdy vznikaly (a zanikaly) stovky počítačových firem a bojovalo se o budoucí softwarové standardy. A do tohoto rozjetého rychlíku nastoupil i Hastings.

První úspěch

První práci sehnal ve společnosti Adaptive Technology, kde také přišel s prvním vlastním výtvorem – softwarem na odstraňování škodlivých programů ze systému. Právě na tyto nástroje se pak zaměřila i jeho první vlastní firma, Pure Software, kterou založil již v roce 1991. Její produkty se staly populárními mezi rychle se zvětšující komunitou amatérských uživatelů počítačů, protože právě tyto programy prodlužovaly životnost tehdy velmi drahých zařízení.

Hastingse však svižný růst poptávky i jeho společnosti dostal na rozcestí – přestal zvládat být zároveň kreativcem i výkonným ředitelem. Požádal dozorčí radu o zbavení funkce CEO, ta ale odmítla. „Tak jsem se naučil být byznysmenem,“ popsal klíčový moment své kariéry Hastings. A naučil se to skvěle, protože za pár let dovedl Pure Software na burzu – v roce 1995 – a poté firmu již pod jménem Pure Atria koupila větší softwarová skupina. Ačkoli se Hastings stal jedním z ředitelů velké společnosti, krátce nato odešel. Důvod odchodu se jmenoval Netflix.

DVD poštou do každé rodiny

Netflix společně založili Reed Hastings a Marc Randolph. Setkali se již v předchozí společnosti, kde Hastings udělal Randolpha svým zástupcem. Když probíhal proces prodeje jejich společnosti Pure Atria do rukou obřího Rational Software, často se tito dva strůjci úspěchu Pure Atrie navštěvovali. A během těch měsíců se zrodil nápad na zásilkovou půjčovnu DVD.

Proti ostatním měla tato služba tři výhody: operovala po celých USA, zákazníci si filmy vybírali přes internet, a nikoli v tištěném katalogu, a především šlo o předplatitelský model. Zákazníci tedy neplatili za konkrétní výpůjčku, ale za jeden poplatek si půjčovali sice omezený, ale relativně velký počet filmů.