Nejluxusnější světové bunkry: Připravte se na apokalypsu v pohodlí | E15.cz

Štěstí si za peníze nekoupíte. Můžete si ale pořídit podzemní úkryt, díky kterému snáze přežijete přírodní, pandemické a podobné katastrofy. Zájem o bezpečnostní úkryty neustále roste a projektanti se snaží vytvořit pod zemí bezpečný svět, který bude co nejpodobnější tomu nad zemí, ne-li zábavnější.

Dante Vicino, výkonný ředitel Vivos Group, která se na prodej bunkrů specializuje, uvedl, že s příchodem pandemie se poptávka a prodej podzemních úkrytů mimořádně zvedly a vysoký zájem přetrvává dodnes. Řada bohatých „prepperů“, tedy lidí připravujících se na apokalypsu, se rozhodla nejistotu řešit nejen nákupem úkrytu. Společně se svými rodinami se během pandemie odebrali do svých podzemních apartmánů.

Například v komplexu xPoint, který postavila právě Vivos Group, většina z „prepperů“ zůstává dodnes. A komunita se navíc neustále rozrůstá. Po celém světě vzniká stále více podzemních úkrytů i celé komplexy, které jsou na prodej. Ti nejbohatší si samozřejmě mohou dovolit ten největší luxus.

Vivos Europa One

Během studené války Sověti postavili muniční sklad v Rothensteinu v tehdejšímn východním Německu, který byl později přestavěn na Vivos Europa One. Dnes je nejrozsáhlejším soukromým komplexem podzemních úkrytů. Připisuje se mu název „Noemova archa moderní doby“. Důvodem jsou technologie, které by umožnily přežití jak lidstva, tak i zvířat a rostlin.

Více než pětikilometrový tunelový komplex prostupující horu zahrnuje nemocnici, školy, restaurace, kavárny, kina a další služby. Vivos Europa One poskytuje 34 obytných prostor k prodeji. Soukromé apartmány jsou nabízeny už za dva miliony eur. Klienti mají možnost si apartmán zařídit individuálně podle svých požadavků. Sdílené apartmány pro čtyři osoby jsou pak levnější. Cena za osobu činí 35 tisíc eur. Vivos Europa One je stále ve výstavbě.

Luxury Survival Condo and Resort

Na tajném místě v Kansasu se nachází komplex Luxury Survival Condo and Resort. Původní raketové silo ATLAS ICBM koupil developer Larry Hall v roce 2008 za 300 tisíc dolarů. Dnes se jeho hodnota odhaduje na 15 milionů dolarů. Luxury Survival Condo je 60 metrů hluboká kruhová budova pod zemí. Má celkem 15 podlaží s různými využitími, například lékařské, technické nebo obytné. Nachází se zde také supermarket nebo divadlo. Zařízení komplexu by mělo poskytnout útočiště až 70 lidem po dobu pěti let. První Survival Condo nabízelo 12 apartmánů. Větší typ apartmánu pro 6 až 10 lidí, pokrývající celé podlaží, byl nabízen za tři miliony dolarů. Apartmán o velikosti půl podlaží pro tři až pět lidí stál 1,5 milionu dolarů. Všechny apartmány v prvním silu jsou již prodané. Ve výstavbě je ovšem druhé vojenské silo, kde jsou všechny typy apartmánů stále k dispozici.

Aristocrat – Rising S

Texaská společnost Rising S nabízí řadu různých typů podzemních úkrytů. Model Aristocrat je ten nejluxusnější a nejdražší z nich. Pyšní se svým špičkovým zabezpečením a přepychovým vybavením interiéru. Najdete zde bowlingovou dráhu, bazén, střelnici nebo garáže. Je postaven pro 50 lidí. Model Aristocrat tvoří nadzemní a podzemní část. Ty jsou od sebe odděleny bezpečnostním zařízením, jehož součástí jsou například pancéřované dveře nebo falešné stěny. Místo v komplexu vyjde na minimálně osm milionů dolarů.

Vivos xPoint

Vivos xPoint se strategicky nachází v oblasti Black Hills v Jižní Dakotě. Tato oblast Severní Ameriky je považována za jednu z nejbezpečnějších i díky skutečnosti, že je do 24 hodin dostupná ze všech koutů USA. Původní vojenská základna byla postavena v roce 1942. Celý komplex se rozkládá na 47 kilometrech čtverečních a je schopný pojmout až pět tisíc lidí. Součástí je 575 privátních podzemních bunkrů. Komplex je vybaven veškerými náležitostmi města jako kino, divadlo, posilovny a další. Vivos xPoint dokonce zahrnuje tramvajový systém. Na prodej jsou nezařízené apartmány nebo sdílené bunkry pro 16 lidí. Nezařízený soukromý apartmán stojí 45 tisíc dolarů. Se zařízením se cena může vyšplhat až na 200 tisíc dolarů. Cena sdíleného apartmánu je vyčíslena na 15 tisíc dolarů za osobu. V současnosti bylo prodáno téměř 200 úkrytů.

The Historic Underground House Las Vegas

V Las Vegas se pod jedním z domů nachází zcela unikátní privátní podzemní úkryt. Dům postavil v 70. letech Girard Henderson. Podnikatel a filantrop známý především jako ředitel společnosti Avon Products. Podzemní úkrýt je jedinečný pro jeho dobový interiér. Na stěnách jsou ručně malované krajiny, součástí interiéru jsou umělé stromy a skály. Návštěvníci si zde mohou zahrát golf nebo relaxovat ve vířivce, bazénu nebo na baru. Tento podzemní úkryt je využíván především pro komerční účely a k pronájmům. Konají se zde společenské akce, natáčení filmů, videoklipů nebo focení.