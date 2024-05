Společnost FIXED má za sebou úspěšný rok a i přes krize v posledních letech roste. Co je důvodem?

Je jich více. Za celou dobu podnikání jsme si prošli mnoha krizemi a vidíme tam jednu důležitou věc. Když se člověku daří a doba je relativně normální, bezproblémová, jsme silnější, ale také možná línější. Když se začneme cítit v ohrožení, přinášíme nové nápady, snažíme se být inovativní. To se právě ukazuje na všech krizích, jimiž jsme prošli. Jednotlivé nepříznivé situace a krize nás paradoxně dostaly nahoru.

Která krize vás posunula nejvíce?

Asi nejzásadnější krizí, která nás potkala, byl covid. Měli jsme štěstí v tom, že Česko patří v celoevropském měřítku k nejlépe rozvinutým e-commerce trhům. Když začala pandemie, vše se přesunulo do online sféry. A přestože spotřebitelská chuť nakupovat výrazně ochabla, internetové prodeje se rozjely, což nám velmi pomohlo.

Nepříznivé situace a krize nás paradoxně dostaly nahoru, tvrdí Daniel Havner, obchodní ředitel a člen správní rady FIXED.zone.|e15 Michaela Szkanderová

Znamená to, že od té doby cílíte primárně na online?

Ono se to tak přelévá. Když se po covidu znovu otevřely kamenné obchody, síla retailu se vrátila, protože se lidem zastesklo a měli chuť nakupovat osobně v obchodech. Nicméně pozorujeme, že to byla jakási vlna, která v současné době zase odchází, a nyní opět převládá spíše e-commerce. Pohybujeme se v určitých sinusoidách.

Z vaší tiskové zprávy vyplývá, že váš růst byl způsoben mimo jiné většími investicemi do marketingu. O jak velké částky se jedná?

Čisté investice do marketingu bez platů zaměstnanců dosáhly v loňském roce 26 milionů korun. Letos plánujeme investice do marketingu navýšit až na 40 milionů korun.

Investice do marketingu jsou tedy pro váš růst naprosto zásadní, je to tak?

Dá se to tak říct. Nicméně víme, že každá kategorie zboží má svého favorita. V každé kategorii je někdo, kdo je jejím „šéfem“, a každá kategorie někomu patří. V našem odvětví je mnoho konkurenčních firem, které se ale nijak nesnaží vyniknout v tom, co dělají a co prodávají. Proto jsme se rozhodli, že tím „šéfem“ v oblasti příslušenství pro mobilní telefony budeme my. Spousta lidí možná ani neví, že jsme česká firma. A i to je potřeba komunikovat stále více a více. Jsem přesvědčený, že to není samozřejmě jen o marketingu, ale o tom vyvolat v zákaznících pozitivní emoce, aby k nám získali důvěru a věděli, že značka FIXED jim zaručeně poskytne kvalitní produkty.

U některého zboží je stále vidět poptávka především po těch nejlevnějších produktech. Snažíte se zákazníky nalákat na nižší ceny?

My jsme historicky nikdy necílili na nejnižší ceny a vlastně vůbec nevidím do toho, jak fungují firmy, které se na ceny orientují. Naším hlavním cílem bylo stát se specializovaným distributorem, který bude mít v portfoliu nejrůznější světové značky. Upřednostňujeme kvalitu, a asi i proto máme takové partnery, jaké máme.

Značka FIXED vznikla v roce 2014. Podařilo se vám během deseti let dosáhnout toho hlavního cíle?

Troufám si říct že ano. Abych to upřesnil, v roce 2014 vznikla značka FIXED v rámci společnosti RECALL, která fungovala už od roku 2001. Ta měla ambice stát se významným specializovaným distributorem příslušenství pro mobilní telefony v Česku. A právě tento vysněný cíl jsme si naplnili už po necelých deseti letech. A tak jsme se v roce 2014 rozhodli stát se vývojářem, designérem a výrobcem vlastních produktů. Za poslední roky jsme vytvořili know-how, které nám umožňuje zrychlit expanzi. Zrychlujeme ve vývoji nových produktů, zkvalitňujeme služby v e-commerce a dostáváme se na nové exportní trhy. Společnost RECALL byla přejmenována na FIXED.zone při našem vstupu na pražskou burzu Start.

Jakým způsobem implementujete do své firmy udržitelnost a takzvané zelené strategie?

My jsme předpokládaný růst pro všechny měsíce v roce plánovali rok dopředu, takže odchylku pouhých dvou procent naopak považujeme za úspěch. Vzhledem k tomu, jakým způsobem kolísá spotřebitelská poptávka, jak je obtížné v některých případech dotahovat do konce kontrakty a jak jsme závislí na partnerech, kteří něco slíbí, a pak se to opozdí a podobně, tak si upřímně za pouhou dvouprocentní odchylku tleskáme. Zároveň bych chtěl podotknout, že často pozoruji u firem, jak dělají krátkodobé změny, aby doručily co nejlepší výsledky svým investorům. Tohle naše firma nikdy dělat nebude, protože krátkodobé úpravy výsledků mají vždy negativní vliv na dlouhodobé výsledky a směřování firmy.

Když se vrátím k vašim loňským výsledkům, vytyčené mety jste nedosáhli. Původně jste plánovali růst o pětinu.

Máte v plánu nějakou zahraniční expanzi?

Provádíme v podstatě tři typy expanzí. Prostřednictvím marketingu oslovíme koncové spotřebitele, čímž se dá velmi dobře expandovat na domácích trzích. Dále pak expandujeme v oblasti produktů, což znamená, že hledáme nové sortimentní skupiny, jako je například příslušenství pro gaming nebo virtuální realitu. V této skupině nepozorujeme žádnou rozsáhlou konkurenci. Vyplývá to i z dobrých výsledků prodejů našich prvních produktů pro gaming. Potom přichází na řadu třetí druh expanze, která nás dostává na zahraniční trhy. Aktuálně se nám velmi daří na Slovensku, v Polsku, ale také ve Skandinávii nebo v Portugalsku. Nově teď připravujeme region DACH (zahrnující Německo, Rakousko a Švýcarsko – pozn. red.).

Nikdy jsme necílili na nejnižší ceny, říká Daniel Havner, obchodní ředitel a člen správní rady FIXED.zone.|e15 Michaela Szkanderová

Je nějaký zahraniční trh, který byste z hlediska výnosů vyzdvihl?

Velmi nadějné je pro nás Polsko. Ze všech dat vyplývá, že je to výrazně perspektivní trh. A proto teď chceme naši energii soustředit především tímto směrem.

Jaké jsou vaše bestsellery?

Nejúspěšnější kategorií je fashion and protection, tedy kategorie zaměřená primárně na ochranu mobilního telefonu. Nejprodávanějšími produkty jsou tedy ochranná skla nebo kryty na telefony. Podobně je na tom kategorie nabíjení, která se neustále vyvíjí. Ještě před několika lety existovalo jen pár druhů nabíječek. Dnes už je ta nabídka neuvěřitelně bohatá. Můžete velmi rychle nabíjet několik věcí zároveň z jedné nabíječky, existují nejrůznější stojánky pro napájení několika zařízení najednou a tak dále.

V čem se od vaší konkurence lišíte?

Jak jsem již říkal – necílíme na cenu, ale na kvalitu. Těch věcí je několik, ale chtěl bych zmínit určitě jednu velmi zajímavou službu, kterou zákazníkům přinášíme. A to je naše zákaznická podpora. Když je zákazník s čímkoliv nespokojený, může se s námi přes nejrůznější komunikační kanály ihned propojit a my mu poradíme, v čem by mohl být problém. V loňském roce jsme zaznamenali přes deset tisíc interakcí, takže je vidět, že zájem o spolehlivou zákaznickou podporu je velký. Lidé nechtějí čekat, chtějí pochopit, kde nastal problém, a najít hned řešení. Proto mohou zavolat a my většinou poradíme, co udělat jinak, aby vše fungovalo tak, jak má. Tímto způsobem se nám podaří získat zprvu nespokojené zákazníky zpět na svou stranu.

Jaké jsou vaše hlavní cíle a plány do budoucna?

To hlavní jsem již zmínil – je to plánovaná expanze do regionu DACH. Kromě toho se teď výrazně soustředíme na vývoj a výrobu vlastních odolných a kvalitních produktů. Máme v plánu takzvanou vertikální integraci, což znamená, že ve chvíli, kdy už máme vlastní značku, vlastní marketing, vlastní prodejní kanály, tak se chceme vrhnout do těch „spodnějších“ pater, v nichž se primárně soustředíme na vlastní design produktů a lokální výrobu. Když si člověk představí, že se 95 procent veškerého příslušenství dnes dováží z 11 tisíc kilometrů vzdálené Číny, tak to vylepšení uhlíkové stopy rozhodně nepodporuje.