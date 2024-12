Německo čeká masivní propouštění, nad Liberty se stahují mračna, Lukačovič bere bitcoin na milost

Tři miliony – v Německu známá psychologická hranice počtu nezaměstnaných, na niž se odvolávají všichni tamní ekonomové a politici, když chtějí říct, že situace je vážná. Překročení této laťky zatím nehrozí, ale nemusí být pořád tak „dobře“. Lidí bez práce zcela jistě přibude, otázkou je, jak dlouho takový nárůst potrvá a jak rychle ho stagnující německá ekonomika dokáže zvládnout.

Každý potenciální kupec investičního bytu stojí na prvopočátku před zcela stěžejní otázkou. A totiž za jak dlouho se mu vrátí jeho peníze. Návratnost bytů je přitom v Česku dramaticky různá podle regionů a v extrému se liší až více než pětinásobně. Zatímco tak například kupec apartmánu v nejatraktivnějších lyžařských střediscích v Česku čeká na své peníze déle než polovinu svého života, na opačné straně investičního spektra existují seriózní lokality, kde se investice do bytu mohou vrátit dokonce dříve, než děti dochodí základní školu. Těm vůbec nejodvážnějším investorům do bytů pak dokonce může stačit i pouhých pět let.

S blížícím se koncem roku rozhodli pražští radní a následně i zastupitele o velké investici, která nastartuje rozvoj jednoho z největších brownfieldů v Praze. Od Českých drah koupí Praha historickou budovu Nákladového nádraží Žižkov s přilehlými pozemky, na nichž mají vyrůst školy, parky i nová tramvajová trať. Hlavní město chystá na příští rok změny územního plánu v celém rozsáhlém brownfieldu, které umožní stavět dalším developerům.

FLOW: Už jsem se začala učit korejsky, na dostavbu bloků se těším, tvrdí jediná žena, která řídí elektrárnu v Temelíně • e15

Pro některé české držitele bitcoinu to může být podobně silným symbolem jako překonání cenovky 100 tisíc dolarů za jednu virtuální minci. Po letech debatního boje proti bitcoinu a jeho „neurvalým“ fanouškům přiznal zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič, že se ve svém názoru na největší kryptoměnu mýlil.

Ostravská Liberty má před sebou rozhodující půlrok v boji o přežití. Kvůli pokračující krizi v evropském ocelářství, vysokým fixním nákladům a omezené vlastní výrobě bude nový investor muset převzít ocelárnu do poloviny příštího roku. V opačném případě hrozí, že se v tamní huti už nikdy nic nevyrobí, varuje Petr Smutný, partner v poradenské společnosti PwC, který je odborníkem na restrukturalizace podniků a zároveň externím poradcem insolvenčního správce Liberty Šimona Petáka.

Letos v květnu jsme si připomněli 75. výročí konce leteckého mostu do Západního Berlína, kdy téměř rok nad Evropou létaly pohonné hmoty nejen v nádržích letadel, ale také v barelech v nákladních prostorech. Létat s jakoukoli tekutinou je samozřejmě nesmírně drahé kvůli její tíze, a tak to bylo možné jen v nejvyšší krizi.