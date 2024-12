Momentálně je v Německu bez práce 2,77 milionů lidí, to je o 6,5 procenta víc než loni. Úroveň nezaměstnanosti je dlouhodobě těsně pod šesti procenty. Už brzy ale dojde k takovému jejímu nárůstu, jaký německé hospodářství dlouho nepamatuje. Tedy – mluví se o tom. Jestli to tak dopadne, bude záležet hlavně na vývoji sociálních vyjednávání, a také na nové vládě, která přijde do Berlína po předčasných volbách na konci února.

Propouštění v tisících

Každopádně fakta mluví jasně: velcí zaměstnavatelé v Německu oznamují plány na rozsáhlé propouštění, jež by mělo snížit náklady, které už firmy nejsou s to nést. Nejviditelnější střet o pracovní místa probíhá v největší automobilce Německa. Firma Volkswagen de facto potřebuje zrušit dva až tři výrobní závody, což může být až deset tisíc pracovních míst za pět let. K propouštění má dojít postupně, nejprve je na řadě snižování mezd. Na nic z toho ale nechtějí zaměstnanci přistoupit. Mají sice stále většinovou podporu veřejnosti, velkou rezonanci má ale i argument, že si dělníci ve VW žili ve srovnání s jinými doposud nad poměry. Ale to patří ke strategické přesvědčovací komunikaci při vyjednávání, které je a bude tvrdé.

Volkswagen v boji o nižší náklady, které jsou nutné kvůli malému odbytu v Číně a zatuhnutí trhu s elektromobily v Evropě, není sám. Propouštět chce i filiálka amerického Fordu, která ze závodu v Kolíně nad Rýnem propustí několik tisíc lidí. Důvod je stejný: Ford začal v Německu vyrábět elektromobily, které nejdou na odbyt, přestože se zdálo, že německá vláda elektromobilitu štědře podporuje a prosazuje. Jenže pak přišly rozpočtové úspory, prodejní prémie na e-auta byla zrušena a problém byl na světě.

Ani automobilový průmysl jako celek není v nesnázích zdaleka sám. Ořezávají se náklady všude, a náklady na lidi vždy až na prvním místě. Není prakticky dne, aby další velká společnost neoznámila, že se chystá propouštět, „redukovat počet pracovníků“ nebo „optimalizovat personální náklady“. Naposledy Cargo Deutsche Bahn, nákladní doprava německých drah.

Do roku 2029 by z firmy mělo odejít pět tisíc lidí, což je výrazně více, než se předpokládalo. Se závodními radami v jednotlivých podnicích bylo doposud dohodnuto zrušení „pouze“ 2300 pracovních míst. Zrušeny mají být zejména pozice v administrativě, které nahradí moderní technologie, propouštění se ale bude týkat i provozní části společnosti, tedy takříkajíc „železničářů na kolejích“.

Důvodem rozsáhlého propouštění jsou dlouhodobé ztráty DB Cargo, které nelze vyrovnat jinak, tvrdí společnost. Propouštění ve firmě už začalo, i když zatím, jak to sofistikovaně vysvětluje šéfka DB Cargo Sigrid Nikutta, jde o snižování pracovních míst „přirozenou fluktuací“. Tisícovka zaměstnanců tak opustí společnost již do konce roku, a to jednoduše proto, že zaměstnanci z generace baby boomu odcházejí do důchodu, a už nebudou nikým nahrazeni. Nové pracovní nabídky v rámci železniční skupiny DB už dostalo kolem 650 lidí, 700 zaměstnanců společnost opustí v rámci programu dobrovolného odchodu s odstupným.

Nečekaný úkol pro novou vládu

Seznam propouštějících velkých německých firem by byl velmi dlouhý. Největší výrobce oceli Thyssenkrupp Steel předminulý týden oznámil, že během šesti let zruší 11 tisíc míst. Ze současných 27 jich zbude 16 tisíc. Propouští i největší chemička světa BASF, sídlící v Ludwigshafenu v Porýní-Falci. Do konce letošního roku bude po celém světě zrušeno 3300 pracovních míst, z toho 2500 v Ludwigshafenu, kde firma uzavře hned tři závody.

Kvůli krizi v autoprůmyslu propouští největší světový dodavatel dílů Bosch, kde je v ohrožení pět a půl tisíce pracovních míst, z toho bezmála čtyři tisíce v Německu. Kvůli snížení nákladů plánuje skupina také kratší týdenní pracovní dobu ve většině německých závodů, k tomu samozřejmě patří i nižší mzda. Další velký dodavatel automotive, firma Continental, kvůli slabým prodejům luxusních značek Mercedes či BMW a krizi elektromobility od loňska postupně ruší pět tisíc pracovních míst ve vývoji, výrobě a administrativě. Do roku 2027 to má být celkově sedm tisíc lidí.

Německo je teprve na začátku strukturální proměny, která podle ekonomů nakonec dopadne na všechny průmyslové obory. Překročení hranice tří milionů lidí bez práce proto není v Německu vyloučeno, spíše však dojde k přesunu lidí do služeb a speciálních profesí, kde stále chybí stovky tisíc lidí. Udržet sociální smír ale nebude ani tak lehké. Každá taková změna je ve stále méně pružné společnosti blahobytu velký problém. Budoucí vláda očekávaného kancléře Friedricha Merze (CDU), která nastoupí po únorových volbách, má, jak vidno, jeden nečekaný úkol navíc…