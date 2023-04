Německý Viessmann mění majitele. Za třináct miliard dolarů jej kupují Američané | e15.cz

Obchod je součástí širší transformace společnosti Carrier Global, která se v roce 2020 oddělila od amerického nadnárodního konglomerátu United Technologies Corporation. Ten se pak sloučil se zbrojařskou společností Raytheon a přejmenoval na Raytheon Technologies.

Carrier Global zaplatí osmdesát procent kupní ceny v hotovosti a dvacet procent v akciích. Obchod by měl být uzavřen do konce roku. Carrier si od akvizice slibuje posílení své pozice na trhu vytápěcí a chladicí techniky.

„Akvizice Viessmann Climate Solutions představuje příležitost, která zcela mění hru,“ uvedl v prohlášení předseda představenstva a generální ředitel společnosti Carrier David Gitlin. V reakci na první zprávy o kontraktu se hodnota akcií Carrieru propadla o 7,3 procenta.

Viessmann uklidnil zaměstnance a představil dlouhodobé záruky, na kterých se domluvily obě strany. V následujících třech letech vylučují propouštění a ujišťují, že se sídlo nejméně deset let nepřesune mimo stálou adresu Allendorf an der Eder. Zaměstnanci prodávané divize se navíc dočkají speciálního bonusu za 106 úspěšných let vázaných k výročí založení společnosti.

Mezi zaměstnance divize vzduchotechniky má být rozděleno 106 milionů eur. Divize nedávno tvořila zhruba 85 procent tržeb rodinné firmy ze severního Hesenska, které v roce 2022 vzrostly na rekordní zhruba čtyři miliardy eur.

Společnost Viessmann je jednou z nejznámějších německých topenářských firem. Celosvětově zaměstnává kolem 14 500 lidí. Kromě své hlavní činnosti v oblasti klimatizace působí i v oblasti vytápění, chlazení, ventilace, výroby a skladování energie.

Transakce patří k významným událostem na trhu fúzí a akvizic. Jejich hodnota v Německu letos klesla podle agentury Bloomberg zhruba o 55 procent na 9,1 miliardy dolarů. Zároveň je to vzácný příklad nákupu takzvané Mittelstand společnosti, tedy nákupu malé nebo středně velké společnosti, které představují páteř německé ekonomiky.