Zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková se po loňském prodeji své domovské firmy mimo jiné zaměřuje na investice do rozjíždějících se projektů. Prostřednictvím rodinné investiční skupiny JSK se teď rozhodla vstoupit do realit a finančně podpoří startup Kodu, který klientům zprostředkovává takzvané tiny houses, tedy levné a udržitelné minidomky. Zprávu přinesl web CzechCrunch .

Startup Kodu reaguje na současnou krizi v bydlení a chce lidem co nejvíce usnadnit pořízení minidomku. Trend efektivně navržených objektů s nízkými náklady na pořízení i provoz je zatím patrný spíš v zahraničí, postupně ale nabývá na popularitě i v Česku. V tiny houses je nejenom možné bydlet nastálo, ale lidé si je často pořizují i jako dostupnou formu rekreace.

Platforma Kodu nabízí minidomky ke koupi i k pronájmu, klienta provede celým procesem pořízení stavby včetně výběru pozemku, od zákazníků ale pozemky také vykupuje. Za startupem Kodu stojí spoluzakladatelka Slevomatu Romana Voříšková, která dříve spolupracovala s Tomášem Čuprem a vedla marketing a PR serveru Bezrealitky. Jitka Plevová, která je druhou zakladatelkou Kodu, v minulosti spoluzakládala autorskou značku Pikle.

„Plně vybavený tiny house dokážeme dodat i za částku kolem 1,5 milionu korun. Tiny house k dokončení začíná na 500 až 600 tisících,“ řekla pro CzechCrunch Romana Voříšková s tím, že v Česku se zatím zájemci o tiny house setkávají především s byrokratickými překážkami. Proto se startup soustředí i na řešení legislativy.

„Zájemci o bydlení v tiny housech mnohdy naráží na nekonkrétní legislativu, kterou si jednotlivé úřady vykládají po svém. Bydlení, které lze převážet, zároveň u některých finančních institucí vyvolává představu mobilheimu nebo karavanu, takže je složitější získat institucionální financování,“ řekla Voříšková.

VIDEO:Zakladatelka Zásilkovny Simona Kijonková v pořadu Hráči

Investice do startupu Kodu je další v řadě investic, které po prodeji Zásilkovny Simona Kijonková udělala. V květnovém rozhovoru pro e15 podnikatelka řekla, že její rodinná kancelář chce v první řadě investovat do rozvoje e-shopu Alensa, který založil její manžel Jaromír.

Rodinná investiční skupina JSK se chce primárně dívat po středně velkých firmách zhruba do 400 milionů korun ročních tržeb. Mají to být společnosti, které mají třeba problémy s expanzí, managementem, s úvěrováním nebo kde se společníci nedokážou shodnout na dalším rozvoji podniku.

„Rozhodně chceme být aktivními investory. Máme za sebou skvělé výsledky, akvizice, transformace či restrukturalizace,“ popisovala v květnu Kijonková a zmínila jako příklad svého investičního apetitu firmy vybudované v devadesátých letech. První generace porevolučních podnikatelů už odchází na odpočinek a hledá nástupce. V případě, že to nebudou jejich potomci, nezbude jim nic jiného než své podnikání prodat. „Já mám pořád dost energie, takže jsem připravená kupovat i stoprocentní podíly těch firem. A pak ten byznys řídit. To je něco, na co se opravdu těšíme,“ řekla Kijonková pro e15.

Zakladatelky platformy Kodu Romana Voříšková a Jitka Plevová|Kodu