S Rolls-Royce představíme létající auto, říká šéf Kia | e15.cz

Řídíte radši elektromobil, nebo auto se spalovacím motorem?

Elektromobil řídím už tři roky a jsem s ním nadmíru spokojený. Přecházel jsem ale na něj z modelu Stinger se spalovacím motorem o objemu 3,3 litru v provedení V6, což je vůz s velmi dynamickými sportovními vlastnostmi. Bál jsem se proto, že to bude bolestný přechod. Ale byl jsem překvapený, jak mě elektromobily začaly bavit. Mají klidný a tichý provoz bez vibrací, ale zároveň mají dynamické vlastnosti zcela srovnatelné s auty s nejvýkonnějšími spalovacími motory.

Věříte, že elektromobily by mohly být do budoucna levnější? Ceny surovin pro výrobu baterií, tedy nejdražších komponent elektrovozů, klesají, a navíc narůstá počet vyrobených elektroaut, což by mohlo snížit náklady.

V téhle oblasti je několik trendů, některé jsou ale protichůdné. Vyrábí se čím dál víc elektromobilů, což vede k úsporám. Na druhé straně ale s rostoucí poptávkou po elektromobilech roste i poptávka po surovinách a komponentách, což zvyšuje jejich cenu. Tento trend se však v poslední době otočil a ceny materiálů začínají zase klesat, což samozřejmě povede v budoucnu i k poklesu cen elektromobilů.

Dalším fenoménem je, že se hledají alternativní materiály pro výrobu baterií, které by nahradily lithium či kobalt, jejichž těžba je z různých důvodů komplikovaná. To by mělo umožnit, aby se výroba elektromobilů dále zrychlila a zlevnila. Časem navíc všichni výrobci uvedou na trhy i elektromobily menších velikostí, které samozřejmě budou levnější a zpřístupní elektromobilitu i širší skupině lidí.

Kritici elektromobility varují před tím, že jednu závislost, a to na ropě, vyměníme za jinou závislost, na surovinách nutných k výrobě elektroaut. Dalším jejich častým argumentem bývá, že není dnes zcela jasné, jak dokážeme recyklovat baterie z elektroaut. Co si o tom myslíte?

Akumulátory se každopádně dají recyklovat, není pravda, že to nelze. Máme distribuční centra, do kterých svážíme už nevyhovující nebo vadné baterie a tam je recyklujeme. Ale stále více se mluví i o druhém životě baterií. I poté co přestanou sloužit v elektromobilech, mají totiž stále vysokou kapacitu na to, aby mohly v domácnostech fungovat jako například bateriová úložiště pro energii ze solárních elektráren.

Já sám mám doma bateriové úložiště, které má kapacitu do deseti kilowatthodin. Pro srovnání, kapacita akumulátoru našeho nejnovějšího elektromobilu EV9 představuje 100 kilowatthodin. Pokud by tedy řidič měnil vůz ve chvíli, kdy je kapacita jeho akumulátoru na 70 procentech, stále by jej šlo využít na stavbu hned sedmi takových úložišť, jaké mám ve svém domě. Naše záruka na akumulátor totiž počítá s tím, že pokud by jeho kapacita klesla pod 70 procent, tak jej zákazníkovi opravíme nebo vyměníme.

Je to časté?

Zatím se to vyskytlo jen ve zcela výjimečných případech, které by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Kvalita baterií je vyšší, než se předpokládalo, a jejich degradace je opravdu velmi pomalá.

Arnošt Barna Absolvent ČVUT v Praze se specializací na konstrukci osobních aut a spalovacích motorů začal svou třicetiletou kariéru v autoprůmyslu u japonské značky Daihatsu. Poté byl také obchodním ředitelem značek Toyota a Lexus pro ČR a SR. Pro jihokorejskou automobilku Kia pracuje už více než 15 let, dříve působil v jejím českém zastoupení na pozicích obchodního a marketingového ředitele.

Kolik modelů elektroaut celkem uvede Kia do prodeje?

Na globální trhy dodáme do roku 2027 patnáct modelů, v Evropě se počítá s jedenácti. Čtyři modely tedy budou konstruovány jen pro trhy, jako je Čína a Indie.

Přestanete v Česku nabízet auta se spalovacím motorem už před rokem 2035?

Kia předpokládá, že kompletně vyřadí spalovací automobily až od roku 2035, od něhož Evropská unie zakázala prodávat automobily s tradičními motory. K vyřazování ale bude docházet postupně a podle poptávky se budeme snažit dodávat spalovací vozy co nejdéle.

Zmínil jste jedenáct čistě elektrických modelů pro Evropu. Budou se některé z nich v Evropě také vyrábět? Zatím máte jedinou továrnu na kontinentě v Žilině.

Ano, počítá se s tím, že se elektromobily budou vyrábět na Slovensku v Žilině, což je mimochodem jedna z nejmodernějších továren v Evropě. Dokážeme tam na jedné lince vyrábět až sedm různých modelů současně, a to i v různém pořadí za sebou.

V sesterském závodě Hyundai v Nošovicích budete také vyrábět elektromobily Kia?

V nošovickém závodě se zatím žádný náš model elektromobilu nevyrábí a nevíme, zda k takovému projektu dojde. Už jsme si ale otestovali, že prokřížení modelů mezi Žilinou a Nošovicemi dokážeme zvládnout.

Společnost LG, která vám dodává baterie do elektromobilů, by mohla v Česku postavit gigafactory na jejich výrobu. Jak je to podle vás pravděpodobné a mělo by to nějakou souvislost s místními závody Kia a Hyundai?

Záměry jiné než naší firmy nemohu komentovat. Ale společnosti jako LG Chem nebo Samsung Electronics už vyrábějí ve středoevropském regionu, třeba v Polsku nebo v Maďarsku. V Česku zatím nemáme ani jednu gigafactory. K tomu, aby sem nějaká továrna přišla, hrají prvořadou roli státní dotace a daňové prázdniny. S rostoucí evropskou poptávkou určitě budou chtít tito výrobci v Evropě kapacity rozšiřovat.

Elektromobily se v současné době v Evropě prodávají méně, než se čekalo. Ovlivní to nějak vaše plány na zavádění jednotlivých modelů do prodeje?

Myslím, že problémy, kterým někteří výrobci čelí, jsou krátkodobého charakteru. Evropští zákazníci měli teď trochu jiné starosti než nákup elektromobilu. Souvisí to s ekonomickou situací, úrokovými sazbami i s válkou na Ukrajině. Kia ale dokázala v posledních deseti letech navyšovat prodeje vozů jak v Evropě, tak v Česku. Naše plány se nijak nemění, zatím vidíme silnou poptávku jak po autech se spalovacím motorem, tak po elektromobilech.

Během covidové pandemie i ještě nějakou dobu po ní bojovali prodejci aut s narušením dodavatelských řetězců a nedokázali dodat zákazníkům vozidla v rozumných lhůtách. Jak je to teď?

Během covidu jsme byli jedna z těch nejméně zasažených automobilek a dokázali jsme našim zákazníkům dodávat vozy bez zásadního omezení. Kvůli tomu, že ostatní výrobci měli velké problémy, přešla k nám obrovská spousta nových zákazníků, kteří si předtím vozy značky Kia nekupovali. A tím došlo k prodlužování i našich dodacích lhůt. V okamžiku, kdy Kia dodává o 20 až 40 procent vozů více než před covidem, má to samozřejmě vliv na dodací termíny. Kapacita našich továren, které jely na 120 procent, prostě nedokázala tuto obrovskou poptávku uspokojit.

Situace se ale postupně zlepšuje a za poslední tři roky se naše výrobní kapacity navýšily. Převedli jsme výrobu některých modelů do jiných továren, což nám také zlepšilo zásobování do Evropy. A také nám pomohlo, že v Číně nebo v USA došlo k určitému ochlazení poptávky, takže jsme dokázali převést určitou kapacitu korejské výroby pro Evropu.

Kia historicky zaujala české zákazníky spíše cenou nebo sedmiletou zárukou. Jaká je vaše strategie na českém trhu do budoucna?

Cestou nízké ceny a dobře vybaveného vozu jsme se snažili české zákazníky zaujmout před třiceti lety, kdy jsme na zdejší trh vstupovali s naprosto neznámou značkou a výrobkem. Značka se ale na českém i evropském trhu dobře etablovala, a tak přidávala nové a čím dál více sofistikované produkty. V posledních letech v Česku v prodejích obsazujeme stabilně pátou příčku mezi všemi značkami, prodáváme více než 10 tisíc vozů ročně, letos míříme na 12 tisíc. Podíl na trhu máme kolem pěti procent, což je lepší výsledek než evropský průměr. Toho ale nedosahujeme tím, že bychom byli nejlevnější na trhu. Postupem času jsme se přeorientovali na poskytovatele trvale udržitelné mobility.

Co to znamená?

Nejsme pouhým výrobcem automobilů, snažíme se produkovat vozy šetrnější k životnímu prostředí. Rozšiřujeme nabídku alternativních pohonů a zavádíme do výroby různé recyklované materiály. Cílíme na lidi, kteří jsou ochotní akceptovat nové technologie a spíše než nízkou cenu preferují udržitelné řešení pro přírodu. Soustředíme se nejen na hardware, ale i software v automobilu. V novém modelu EV9 je například možné přikoupit si funkci parkovacího asistenta, který umí parkovat podélně, příčně nebo šikmo. Také nabízíme možnost dokoupit si krátkodobé zvýšení výkonu a akceleraci vozu z 0 na 100 kilometrů v hodině o 0,7 sekundy na 5,3 sekundy.

V rámci udržitelné mobility pracujeme na projektech i se společností Rolls-Royce, která má bohaté zkušenosti v leteckém průmyslu, a společně plánujeme výrobu létajícího prostředku. Měli bychom být dodavateli akumulátorů a palivových článků do těchto dopravních prostředků a Rolls-Royce by pro ně měl dodávat energetické systémy a pohony.

Kdy reálně může první létající kia vzlétnout?

Prototyp vznášedla na čistě elektrický pohon by měl jít v nejbližších letech do testovacího provozu v některém větším městě, uvažuje se o velikosti Singapuru, poté bychom chtěli, aby se mohl rozlétnout dále do světa. Se zvyšující se kapacitou baterií a vodíkového pohonu dává vývoj podobného dopravního prostředku čím dál větší smysl.

Jaký bude dolet takového stroje?

Dolet elektrického vznášedla by mohl být až stovky kilometrů. Uvažuje se o jeho využití především v oblasti hromadné dopravy ve městě a v příměstských aglomeracích. Počítá se s dopravními huby s heliporty na střechách, odkud se cestující dopraví výtahem do nižších pater, kde budou moci přestoupit na jiné dopravní prostředky. Vedle hromadné osobní dopravy se bavíme i o využití těchto vznášedel pro logistické služby nebo jako aerotaxi.