Kia v Žilině: „O výrobu elektromobilů bojujeme s vlastním koncernem“ | e15.cz

Manažeři závodů automobilek v Evropě neprožívají zrovna klidné období rekordní produkce a tučných odměn. Naopak bojují o přežití svěřených továren. Ty čeká postupný přechod od výroby aut se spalovacím motorem pod kapotou k těm s baterií pod podlahou. Závody, do nichž vedení automobilek neumístí výrobu aut s budoucností na trhu – elektromobilů – přijdou o vlastní budoucnost. Dobře to ví i viceprezident žilinského závodu Kia Roman Kraľovanský: „Nebojujeme až tak s konkurenčními skupinami jako spíš s vlastním koncernem.“

Boj bude o to složitější, že prodeje a s nimi i výroba elektromobilů půjdou na celém trhu dolů, domnívá se vůbec první topmanažer slovenské národnosti, kterého jihokorejská značka loni v září postavila do čela dvacet let starého závodu.

Kraľovanský je v jiné pozici než šéfové továren evropských koncernů jako Volkswagen či Stellantis. Na rozdíl od nich nemá v rámci vlastní skupiny konkurenci. Tedy ne v Evropě. Žilinský závod je totiž jediný, který Kia na starém kontinentě provozuje. Polovina všech nových vozů, které se na evropských trzích prodají, putuje k zákazníkům právě odsud. Tři sta jedenáct tisíc loni vyrobených vozů modelů Sportage, XCeed a dalších odsud nejčastěji zamířilo do Velké Británie, Německa a do Španělska. Druhou polovinu vozů pro Evropu Kia dováží.

Přesto se na Slovensku vážně obávají tíživých nejistot. Budou se zde vyrábět plně elektrické vozy? Pokud ano, tak v jakém množství? Odkdy? Jaké modely? „Víme, že příští rok určitě nezačneme sériovou výrobu čistého elektromobilu (BEV),“ přiznává Kraľovanský. Kia už dříve oznámila, že uvede patnáct modelů bateriových vozů do roku 2027. Z toho jedenáct nabídne evropským zákazníkům. „Kolik z těch jedenácti bude vyrábět Žilina, nevíme, natož jaké to budou modely,“ dodává Kraľovanský.

O získání výroby co nejvíce elektrických modelů soupeří s dalšími závody koncernu v Koreji (až 1,6 milionu aut ročně), Číně (750 tisíc), Mexiku (400 tisíc), USA (340 tisíc) a v Indii (300 tisíc). Žilinský závod nyní umožňuje roční produkci až 350 tisíc vozů. Drtivou většinu těch loni zhotovených činily benzinové vozy, jedno z deseti aut mělo hybridní pohon. Ryze elektrické auto zde nevzniklo žádné.

„Stejně jako jiné koncerny i my nyní vyrábíme na hraně kapacit. Prodeje aut v Evropě ale půjdou už jen dolů a dolů, což ovlivní i výrobu elektrických vozů. Predikce nejsou růžové. I proto, že nejen na Slovensku a v Česku je síť dobíjecích stanic nedostatečná,“ říká Kraľovanský. Klíčové pro něj bude, zda Evropa přikročí k nějaké formě dovozních cel. Takové opatření by zásadně ovlivnilo import modelů Kia z jiných kontinentů, ale i dovoz ambiciózních čínských značek na evropská odbytiště.

Kia zatím uvedla na trh tři plně elektrické modely: crossovery Soul EV (v ČR od 1,2 milionu korun, dojezd až 452 kilometrů), Niro (od 1,3 milionu, 460 km) a EV6 (od 1,3 milionu, 424 km). Bičem, jenž má zkrotit výrobní náklady baterií a tím i vozů a „narovnat“ závod nejen s největším čínským kolosem BYD i s americkou Teslou, mají být továrny na bateriové články. Do vlastní produkce klíčové komponenty se skupina dosud příliš neměla. V pátek 26. května ovšem mateřská Hyundai Motor Group oznámila, že spolu s LG Energy postaví továrnu ve Spojených státech za 4,3 miliardy dolarů, informovala agentura Reuters.

Investory do zámoří přilákaly štědré dotace výroby spojené s ekologickou transformací, takzvaný Inflation Reduction Act. V Georgii má výroba začít nejdříve od roku 2025, roční kapacita má dosahovat třicet gigawatthodin. To by dle investorů mělo stačit na roční „vyzbrojení“ tří set tisíc e-vozů.

„Nastavení dodavatelských řetězců bude nejvíc limitující faktor. Motorů v Žilině ročně vyrábíme statisíce, část vyvážíme do sesterské Hyundai v Nošovicích. Baterie můžeme jen dovážet. Momentálně taháme za kratší konec provazu, to je jasné,“ přiznává Kraľovanský. Bateriové články vyrábí v regionu například SK Innovation, LG Chem, Samsung, Tesla a řada dalších. Pravděpodobně od některého z lokálních dodavatelů by měl žilinský závod baterie v budoucnu odebírat.

V dlouhodobém horizontu je také možné, že se produktové portfolio žilinské továrny diverzifikuje i mimo automobilový průmysl. V současnosti je společnost zaměřená výhradně na prodej a servis automobilů. S tím, jak bude jejich výroba do budoucna klesat, se otevře prostor pro byznys v jiných sektorech. Příležitosti skupina vidí například v robotizaci ve zdravotnictví.

Podívejte se, jak probíhá výroba nového vozu v lisovně, motorárně, lakovně i na finální montáži: