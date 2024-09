Značka Mafia je jedním z klenotů tuzemské herní scény. Vyrostla v úspěšnou sérii s mezinárodním renomé a na kontě má desítky milionů prodaných kopií. Příští rok má vyjít v pořadí čtvrtý díl s podtitulem The Old Country, který co se týče vývoje, nese stále českou stopu. Ta ale s každým novým dílem vytrácí.