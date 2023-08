Mall.cz a CZC na rozcestí. O přežití rozhodnou zákazníci | e15.cz

Polské Allegro, pod které spadá i původně česká Mall Group, chce po pozvolném startu naplnit ambiciózní cíle na tuzemském trhu. „Čeká nás hodně práce, ale s českým trhem v dlouhodobém horizontu počítáme. Zabere to hodně času, ale víme, že náš model může být hodně efektivní,“ tvrdí Wojciech Bogdan z vedení Allegra.

Navzdory plánům na českém trhu, které Allegro v minulosti deklarovalo, zatím k českým zákazníkům a obchodníkům příliš nekomunikovalo. To se nyní po třech měsících zkušebního provozu změní. Společnost představila novou kampaň, ve které chce Čechům představit Allegro jako platformu s nejširší nabídkou.

„Na kampaň, v rámci které se chceme dostat pevně do povědomí českých zákazníků, máme poměrně štědrý rozpočet,“ řekl pro e15 Wojciech Bogdan, který má ve skupině Allegro na starosti datové oddělení a marketing. Cílem je, aby po prvním roce na trhu byla značka polského online tržiště stejně známá jako české e-shopy Mall.cz a CZC, které přede dvěma lety Allegro koupilo od českých investorů za více než 23 miliard korun. Nicméně letos polská skupina připustila, že zakoupená Mall Group, tedy tržiště Mall.cz, e-shop CZC a dopravce WE|DO, má o polovinu nižší hodnotu.

Ačkoliv Bogdan označuje známost a oblibu obou značek za cennou hodnotu, vedení Allegra počítá s tím, že může dojít ke kanibalizaci tržeb. „Víme, že určitá část zákazníků se může z Mall.cz a CZC přelít na Allegro, ale kanibalizaci v tom nevidíme, protože Mall i CZC jsou rovněž důležitou součástí platformy Allegro. A naopak věříme, že díky Allegru budou lidé nakupovat online více než dřív,“ říká Bogdan.

Mall.cz podle posledních čtvrtletních výsledků prodělal v úvodním letošním kvartále 370 milionů korun a v následujících měsících očekává vedení společnosti další propad, který by měl být ještě větší. Podobně na tom je také e-shop CZC, který se potýká s propadem tržeb v řádech stovek milionů korun. „O budoucnosti značek Mall.cz a CZC by měl rozhodnout český zákazník. Zatím jsme v tomto ohledu neudělali žádné rozhodnutí, poměrově investujeme do obou značek a budeme v tom pokračovat,“ uvádí Bogdan.

Od spuštění lokalizovaných stránek v češtině se podle Bogdana přihlásilo na Allegro.cz 500 obchodníků z Česka a další dva tisíce z Polska a z ostatních trhů. Zároveň na Mall.cz v minulosti působilo až 4500 externích prodejců.

Na Čechy chce polský gigant cílit zejména šíří nabídky a nízkými cenami. „Víme, že český spotřebitel je jeden z mála na světě, který je spokojen již s tím, co v současné chvíli má,“ uvědomuje si Bogdan náročnost českého zákazníka. Místní spotřebitele se pokusí oslovit například pomocí garance nejnižších cen u vybraných produktů nebo možností si vyzkoušet předplatitelský program Allegro Smart zdarma. Za silné segmenty Bogdan označil například dům a zahradu, elektroniku, módu nebo zboží pro děti.

Úvodní tříměsíční start na českém trhu si Bogdan pochvaluje, podle něj se Allegro nemuselo vypořádat s žádným velkým problémem. Za tu dobu nakoupilo na stránkách polského tržiště přes 300 tisíc Čechů. „Technicky je naše platforma dobrý produkt, ale samozřejmě máme na čem pracovat, a to zejména na době dodání, úrovně služeb a podobně,“ přiznává Bogdan.

Nicméně například na srovnávači e-shopů Heureka se už pár negativních recenzí od českých zákazníků objevilo. Je otázkou, jak bude český trh reagovat na koncept online tržiště, tedy obchodu, na kterém prodávají externí obchodníci a platforma typu Allegro je pouze zprostředkovatel. Ambice Allegra je však v tuto chvíli jasná. „Chceme každého obchodníka i zákazníka, který v Česku je,“ deklaruje cíl Bogdan.

K úspěchu Allegra se přitom skepticky staví například bývalá dlouholetá šéfka e-shopu CZC Jitka Dvořáková. „Allegro předpokládá, že se český zákazník zajímá jen o cenu a tržiště je preferovanou platformou. Alza i CZC jsou důkazem, že tomu tak není. Navíc jsme v e-commerce o deset let napřed – v Polsku Allegro díky své dominantní pozici určuje směřování tamního trhu, takže se zákazníci chovají podle toho, jak oni chtějí,“ uvedla Dvořáková nedávno pro Hospodářské noviny.